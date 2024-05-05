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Kuşları vurmayın artık

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#Emin Yoğurtçuoğlu#Hatay#Kuş Avı
Kuşları vurmayın artık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

Hatay’da ateşli silahlarla vurulmuş kartal, şahin, atmaca, kara leylek gibi çok sayıda kuş türü bulundu. Katliamı andıran görüntüleri paylaşan Emin Yoğurtçuoğlu, ‘Vurmayın artık’ diye isyan etti.

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HATAY’ın Samandağ, Defne, Antakya, Belen, Arsuz, Dörtyol ve Reyhanlı ilçeleri başta olmak üzere, ilkbahar aylarında güney yarımküreden göç eden kuşların Türkiye’ye giriş noktası olan bölgede, göçmen kuşlar avcıların hedefi oluyor. Türkiye’de ‘kuş dedektifi’ olarak da bilinen kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, silahla vurulmuş ölü ve yaralı çok sayıda kuşu görüntüledi.

309 TÜR YAŞIYOR

Uzun süredir Milleyha Kuş Cenneti’nin çöplerden temizlenmesi ve korunması amacıyla bölgede farkındalık çalışmaları yürüten ve burada kuşla-rı fotoğraflayan Emin Yoğurtçuoğlu, 309 kuş türünün yaşadığı ve 2 bine yakın yeşil deniz kaplumbağasının yuva yaptığı bu bölgedeki sahillerin çöp içinde olduğuna da dikkat çekti. Kartal, kara leylek, atmaca, şahin gibi çok sayıda vurulmuş kuşun görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaşan Yoğurtçuoğlu, yaşananları katliam olarak nitelendirdi.

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Kuşları vurmayın artık

DERDİNİZ NE SİZİN

Bölgedeki vatandaşlara seslenen ‘kuş dedektifi’, “Bu hayvanlara ateş ederek neyi amaçlıyorsunuz? Bu bölgedeki doğaseverler, tüfek bırakmış insanlar bu işe devam edenleri uyarın, uyarıyı dinlemiyorsa şikâyet edin. Avlanmak tamamen yasak, kuşların yuvaları var, göç etmeye çalışıyorlar, ateş ediliyor. Yüzlerce yırtıcı kuş her gün katliama uğruyor. Yırtıcı kuş vurmanın cezası 100 bin TL oldu” diye konuştu.

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#Emin Yoğurtçuoğlu#Hatay#Kuş Avı

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