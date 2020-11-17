Kuşadası'nda yaşayan yabancılardan depremzedeler için bağış

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden çok sayıda Kuşadalı da etkilendi. İlçede 17 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi. Depremden sonra birçok sivil toplum kuruluşu, çadırda kalmaya devam eden depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyalarına bir destek de Kuşadası'nda yaşayan İngilizler ile İrlandalılardan geldi. Uzun yıllar Hollanda ve ABD'de yaşayan genç girişimci Erhan Özsular öncülüğünde başlatılan kampanya ile Kuşadası'nda yaşayan yabancılardan 6 bin 500 lira toplandı. Bağış ile depremzedeler için gıda ürünleri alınıp, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.



'YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ'



Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, depremzedeler için yardım kampanyası başlatan İngilizler ve İrlandalılar ile bir araya geldi. Kuşadası'nda yaşayan yabancıların depremzedeler için gösterdikleri duyarlılıktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten Suvari, "Kuşadası, tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kuşadası Belediyesi olarak depremin ardından kentimizde büyük bir seferberlik ilan ettik. Belediye Başkanı'mız Ömer Günel'in talimatıyla tüm ekiplerimiz gece gündüz demeden çalıştılar. Depremzede vatandaşlarımız için çok sayıda hayırsever de yardımlarını esirgemedi. Bizi en çok duygulandıran ise ilçemizde yaşayan siz İngiliz ve İrlandalıların başlatmış olduğu kampanya oldu. Yaralarımızı birlikte saracağız" diye konuştu.