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Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Kuşadası'nda Türk bayrağını duvardan söken şüpheli adliyede

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Kuşadası'nda Türk bayrağını duvardan söken şüpheli adliyede

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir marketin dış duvarında asılı olan Türk bayrağı sokaktan geçen bir kişi tarafından söküldü. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli Murat Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Ö., adliyeye sevk edildi.

Kuşadası'nın Alacamescit Mahallesi'nde bulunan bir marketin dış duvarında asılı olan Türk bayrağı, önceki gün akşam saatlerinde sokaktan geçen biri tarafından söküldü. Sabah marketini açmaya gelen Mustafa Çelik, duvardaki Türk Bayrağı'nı göremeyince güvenlik kamera kayıtlarına baktı. Kayıtlarda Türk bayrağının cep telefonuyla konuşarak sokaktan geçen biri tarafından söküldüğünü gören Çelik durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelinin Murat Ö. olduğunu belirledi. Murat Ö., dün akşam saatlerinde polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

BAYRAK BULUNAMADI

Poliste yapılan incelemede şüphelinin 16 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Murat Ö., polise verdiği ilk ifadesinde "Bayrak bizim namusumuzdur. Ben şanlı bayrağımızı şehit başkomiserimiz Yaşar Aykaç'ın mezarına götürüp, astım" dediği öğrenildi. Murat Ö.'nün ifadesi üzerine harekete geçen polis ekipleri Aykaç'ın Adalızade Mezarlığı'ndaki kabri başına gidip, bayrağı aradı ancak bulamadı. Polisteki işlemleri tamamlanan Murat Ö., adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının 'Bayrağı neden indirdin?'  sorusuna "Sevdiğim için" cevabını verdi.

Murat Ö.'nün adliyedeki işlemlerinin sürüyor.

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