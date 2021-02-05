Kuşadası’nda güneşli havayı görenler kısıtlama öncesi sahillere koştu

Hafta boyunca etkili olan yağış, Kuşadası’nda yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü ilçede, güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sahil ve parklara akın etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında, hafta sonu yurt genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, sahil ve parkları dolduranlar, güzel havanın keyfini çıkardı. Turistler denizde yüzmeyi tercih ederken, birçok kişi de sahilde hayvanlarını gezdirdi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede sıcak ve güneşli havanın, hafta sonu da devam edeceğini bildirdi.



‘HAFTA SONU HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK’



Emekli olduktan sonra Kuşadası’nda yaşamaya başlayan Mustafa Alageyik (63), “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Güneşli ve güzel havayı torunumla değerlendirmek istedik. Deniz kenarı ile parkta gezdik. Hafta boyunca etkili olan sağanak ve soğuk hava sokağa çıkma kısıtlamasıyla birleşince eve kapanmak zorunda kalmıştık. Bugün az da olsa stresimizi attık" diye konuştu.