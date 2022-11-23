Kuşadası'nda 4 gün içinde 3 deniz kaplumbağası ölü bulundu

Haberin Devamı

Denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi'ne beslenme amacıyla gelen ve Kuşadası sahillerinde de yuvaları tespit edilen deniz kaplumbağaları, son günlerde artan ölüm sayılarıyla tehlike altında. Kuşadası Yavansu'da 4 günde 1 dişi caretta caretta iribaş deniz kaplumbağası, Güvercinada'da 1 juvenil chelonia mydas yeşil deniz kaplumbağası, Pamucak Plajı'nda da 1 dişi caretta caretta ölü bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Son bulunan caretta carettaya yapılan incelemelerde, daha önceki dönemlerde de bir kazaya uğradığı ve karapaksında iyileşme olduğu görüldü. Caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağaları ve chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağaları denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi'ne beslenmek amacıyla gelmektedir. Her yıl Kuşadası kumsallarında caretta carettalar tarafından birkaç yuva tespit edilmektedir. Bazen ağlara hedef dışı av olarak yakalanan kaplumbağalar su yüzeyine çıkıp nefes alamadıkları için boğularak, bazen de insan kaynaklı kirlilikten dolayı, denizlere atılan plastikleri denizanası sanıp yutarak ölmektedir" dedi.

Haberin Devamı

Kıyılarda ölü tespit edilen kaplumbağaların EKODOSD tarafından toplandığını vurgulayan Sürücü, "Kaplumbağalardan alınan doku ve keratin örneklerinin DNA çalışmalarının yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a, kaplumbağalar ise mikroplastik araştırmaları için Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderilmektedir. Deniz insanlarının daha dikkatli olmaları, denizlerimize plastik gibi atıkların atılmaması deniz kaplumbağalarının yaşamlarını sürdürmesi açısından çok önemli" diye konuştu.