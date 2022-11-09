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Kuşadası'nda 38 kaçak göçmen kurtarıldı, 4 FETÖ üyesi tutuklandı

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#AYDIN#FETÖ#Terör
Kuşadasında 38 kaçak göçmen kurtarıldı, 4 FETÖ üyesi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 16:48

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik ve jandarmanın ortak çalışmasında, Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen can salındaki 38 kaçak göçmen kurtarılırken, aralarında yurt dışına kaçma hazırlığındaki 8 FETÖ/PDY üyesi ile 1 göçmen kaçakçısının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden FETÖ/PYD üyesi olan 4'ü, tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik ile göçmen kaçakçılığına yönelik önceki gün saat 11.00 sıralarında ortak çalışma gerçekleştirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkı İlyasağa mevkisinde, Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen can salındaki 7'si çocuk, 17'si kadın toplam 38 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik gemisine alınarak karaya çıkarıldı. 2'si Filistin, 16'sı Yemen, 13'ü Kongo, 6'sı Eritre, 1'i ise Ruanda uyruklu kaçak göçmenlerin ifadelerinden, İzmir'deki kayalık ve kumsal olan bölgeden denize açıldıkları öğrenildi.

Jandarma ekipleri de aynı saatlerde karada yaptıkları çalışmada 10 kişiyi yakaladı. 10 Türk vatandaşından 8'inin kaçma hazırlığındaki FETÖ/PDY üyesi, 1'inin de göçmen kaçakçısı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 10 kişiden 9'u, adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden FETÖ/PYD üyesi olan 4'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; diğer 5 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartıyla 2'si ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevki yapılmayan ve göçmen kaçakçılığı şüphelisi olan 1 kişi ise ilgili kolluk birimine teslim edildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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#AYDIN#FETÖ#Terör

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