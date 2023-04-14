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Kuşadası Sahili'nde 24 yelkovan kuşu ölü bulundu

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#Aydın#Kuşadası#Yelkovan Kuşu
Kuşadası Sahilinde 24 yelkovan kuşu ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 15:00

Aydın’ın Kuşadası sahilinde ölü 24 yelkovan kuşu bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Yelkovan kuşlarını, Milli Park ve Samos Adası arasındaki Dilek Boğazı’nda gruplar halinde gözlemliyoruz. Grup şeklinde ölen bu kuşların da muhtemelen hedef dışı av olarak ağlara yakalanıp boğulduklarını tahmin ediyoruz" dedi.

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Güzelçamlı Mahallesi, Kocagöl sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar, ayrı ayrı yerlerde ölü 24 yelkovan kuşu buldu. İhbar üzerine bölgeye Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ve görevliler geldi. Görevliler, ölü kuşları incelenmek üzere numune alıp gömdü.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşların Yelkovan (Puffinus yelkouan) ve Boz Yelkovan (Calonectris borealis) türlerine ait ve her iki türden ölümlerin olduğunu tespit ettik. Yelkovan kuşlarını, Milli Park ve Samos Adası arasındaki Dilek Boğazı’nda gruplar halinde gözlemliyoruz. Grup şeklinde ölen bu kuşların da muhtemelen hedef dışı av olarak ağlara yakalanıp boğulduklarını tahmin ediyoruz. Özellikle Dilek Boğazı’nın batısından başlayarak körfezin güney bölgesine kadar olan alanın, böyle nadir kuş türleri, ‘tırtak’ türü yunuslar ve deniz kaplumbağaları için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın denizel alan sınırlarının genişletilerek bütüncül olarak korunması türlerin geleceği açısından da çok önemli" dedi.

Kuşadası Sahilinde 24 yelkovan kuşu ölü bulundu


Kuşadası Sahilinde 24 yelkovan kuşu ölü bulundu

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#Aydın#Kuşadası#Yelkovan Kuşu

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