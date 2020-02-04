MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKuşadası polisi asayiş ve trafik uygulaması yaptı
GeriGündem Kuşadası polisi asayiş ve trafik uygulaması yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İsmail Ümit Dilşen (İHA)
Haber Giriş: 04.02.2020 - 09:09,Son Güncelleme:/

Kuşadası polisi asayiş ve trafik uygulaması yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuşadası polisi asayiş ve trafik uygulaması yaptı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında asayiş uygulaması yaptı.

İsmet İnönü bulvarı üzerinde yapılan uygulamaya Trafik Büro Amirliği ekipleri ve devriye ekipler katıldı. Durdurulan araçların sigorta ve genel muayenelerine bakıldı. Trafik yönünden sakıncası olanlara cezai işlem uygulandı. Asayiş ekipleri ise durdurulan araçlarda ki vatandaşların GBT’sine bakıldı. 1 saatlik uygulamada birçok sürücüye cezai işlem uygulandı. Polisi gören birkaç vatandaş kaçmak isterken orada bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçilerine takıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle