Kuş türü sayısı 2.5 kat arttı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü Yalova İl Şube Müdürlüğün’e bağlı, 167 hektar alana sahip olan Yalova Altınova’da bulunan Hersek Lagünü Sulak Alanı, başta su kuşları olmak üzere pek çok türü barındırıyor. Kuşların beslenme ve üreme alanı olan lagün, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki yüz binlerce kuşun geçtiği göç yolu üzerinde bulunuyor. Alanda özellikle deniz ile göl arasındaki kıyı şeridinde, koloni halinde üreyen önemli kuş türleri bulunuyor. Bunlar arasında kara gagalı sumru, sumru, Akdeniz martısı, poyrazkuşu, küçük halkalı cılıbıt ve gümüş martı da yer alıyor. Kış mevsiminde flamingoların da Marmara Bölgesi’ndeki konaklama yeri olan Hersek Lagünü’ndeki kuş türü sayısı ise 253’e ulaştı.

KUŞLAR ÜREMEYE BAŞLADI

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Hersek Lagünü'nde, kuş türü sayısının 10 yılda 2.5 kat arttığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, yaz sezonu olması nedeniyle lagünde az sayıda kuş türünün olduğuna, eylül ayı itibarıyla ise sayının artacağına dikkat çekti. Oral, “Daha önce 20'ye yakın kuşumuz ürerken şu anda 50'ye yakın kuşumuz üremeye başladı. Burada, 2004 tarihinde aldığımız zaman 104 kuş türümüz vardı. Şu anda 253'e yükseldi. Her geçen gün yeni bir kuş türü ekleniyor” dedi. Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise alan korundukça kuş türlerinin arttığını söyledi. Bülbül, “Flamingolar kışın burada 100'ü geçmezdi. Son 10 yıldır flamingoların sayısı bini geçiyor. Hatta bin 500'lere kadar çıkıyor. Kuş türü sayısı da 10 yıldan bu yana 2.5 katına çıktı” diye konuştu.