Kuş mezatı yapılan lokale silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Haberin Devamı

Olay saat 01.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. 4 katlı bir binanın bodrum katında kuş mezatı yapıldığı esnada plakası alınamayan beyaz bir otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler içeride bulunanlara silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda lokal içerisinde bulunanlar çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Yaralılardan bir kişinin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini, şüphelilerin kimliklerini ve kaçtıkları otomobilin plakasını belirlemek için inceleme altına aldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri ise lokal olarak kullanılan dükkanı mühürledi ve kuşları koruma altına aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.