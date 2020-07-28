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Haber Giriş: 28.07.2020 - 02:14,Son Güncelleme:

Küs kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Küs kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Küs, hayatımızda sıklıkla kullanılan sözcüklerden bir tanesidir. Bilhassa kullanım manası bakımından önem taşıyan sözcükler arasındadır. Bu yönden, küs sözcüğünün anlamı ve eş anlamını öğrenerek cümlelerinizde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Peki, küs sözcünün anlamı ne? Küs eş anlamlısı nedir? Sizler için küs sözcüğüyle ilgili ayrıntıları derledik.

Küs, Arapça kökenli bir sözcüktür. Günlük hayatta yeri geldiği zaman kullanılan küs sözcüğünün eş anlamlısı ise “dargın” sözcüğüdür. Küs, herhangi bir nedenden dolayı birine darılmış olan kişiye denilmektedir.

 Küs Eş Anlamlısı

 İnsanlar birbirleriyle tek taraflı veya karşılıklı olarak bazen uzun bir süre konuşmayarak kırgınlıklarını anlatmaya çalışır. Böyle durumlarda ise küs olduklarının farkına varılır. Türk Dil Kurumu resmi internet sitesinde küs sözcüğünün anlamını, ‘dargın olan, küsmüş olan kimse şeklinde açıklamıştır. Bu durumda küs sözcüğünün eş anlamlısı “dargın” sözcüğüdür.

 Küs sözcüğü yerine dargın sözcüğünün kullanabilirsiniz. Farklı sebeplerden dolayı birisine darılma amacı barındıran bu sözcük, yazılışı ve okunuşu değişik olsa da dargın kelimesi üzerinden de kullanılabilir. Küs sözcüğüne verilebilecek örnekler şöyledir;

Sınıfta küs öğrenciler var.

Sınıfta dargın öğrenciler var.

 

 

 

 

 

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