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Kuş cennetine can suyu

#Manisa#Kuş Cenneti#Su
Kuş cennetine can suyu

‘Kuş Cenneti’ olarak bilinen, 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü kurudu. Kayıkların karaya oturduğu, zeminde derin yarıkların oluştuğu göle, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onayıyla Gördes Barajı’ndan su verilecek.

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MANİSA’nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki ‘Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak tescilli, ‘kuş cenneti’ olarak bilinen Marmara Gölü, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Zemininde derin yarıklar oluşan gölün, 30 bin dönümlük bölümü çiftçiler tarafından tarla olarak kullanılmak üzere işgal edildi. Gediz Havzası Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı’nın (GEMA) çalışmaları sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı, göle Gördes Barajı’ndan su verilmesine onay verdi.

‘SEBEBİ YANLIŞ PLANLAMA’

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı’nın (GEMA) Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, “Göl su kıtlığından ziyade, yanlış planlama sonucu kurudu. Marmara Gölü çevresindeki Hacıveliler, Bozköy, Yeniköy, Kemerdamı ve Pazarköy mahallelerimizde yaşayanlar gölün etrafındaki arazileri ekip, gölden su çekerek kurumasına neden oldu. Bu şekilde su kalmadı. Marmara Gölü’ne Kum Çayı’ndan su geliyordu. Bu su İzmir Belediyesi’ne içme suyu olarak verildiği için şu an o bölgeden su gelmiyor. Bu su da gelmeyince su kıtlığı meydana geldi. Kum Çayı’ndan mutlaka tekrardan göle su bırakılması gerekiyor” diye konuştu.

İNCELEMELER YAPILDI

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onayı ardından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) gölde incelemede bulunduğunu belirten Kilimcigöldelioğlu, şunları söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Salihli’ye gelerek incelemede bulundu. Tekelioğlu Mahallesi’nde söz verildi. 1 milyon metreküp su verilecekti. Manisa Valiliği’ne ve Devlet Su İşleri (DSİ) İzmir Bölge Müdürlüğü’ne, 2 defa dilekçe verdik, olumlu bir sonuç alamadık. Sonra 2 defa, Tarım ve Orman Bakanlığı’na yazdım. Olumlu cevap geldi, Gördes Barajı’ndan, Marmara Gölü’ne su verilmesine karar verildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) gelerek, incelemede bulundu. İnceleme sonrasında Kum Çayı etrafında 5 kuvars madeni, 2’de kum ocağı şirketi var. Bu şirketlerin Kum Çayı yatağında tahribat yaptığı ortaya çıktı. O kurumlardan davacı olacağız. Göl Marmara yeniden su dolacak. Göl, göl olarak kalacak. Mahallelerimiz gölün etrafındaki arazileri ekmemeleri lazım. Suyun bitmesinde çiftçilerimiz de sorumlu, DSİ’de sorumlu. Dere tahribatı biter bitmez, yağmur yağmasını beklemeden Marmara Gölü’ne su verilecek.”

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#Manisa#Kuş Cenneti#Su