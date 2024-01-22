Kuryeye çarptı, 'motorun hurda' deyip tutanak tutmak istemedi

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restorandan sipariş alan bir kurye, teslimatı yapmak için motosikletini park etti. Kurye ardından karşı binadaki binaya girerek siparişi teslim etti. O esnada kadın bir sürücü, otoparkta park halinde olan 34 NF 6272 plakalı otomobiline binerek çıkış yaptı. Sağa manevra yapan kadın, park halindeki motosiklete çarparak hafif şekilde hasar verdi.

“MOTOSİKLETİN HURDA” SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Tam bu sırada teslimat için girdiği binadan çıkan kurye, otomobilin motosikletine çarptığını görünce koşarak geldi. Kurye, motosikletindeki hasar için kadın sürücüyle tutanak tutmak istedi. Ancak tutanak tutmak istemeyen kadın ile kurye arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın aracıyla gitmek isteyince kurye önünü kesti ve yaşananlar cep telefonuyla kayıt altına almaya başladı. Kayıt öncesi kuryenin iddiasına göre kadın kendisine, “motosikletin hurda” demesi onu sinirlendi.

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“YAPTIĞIN ERKEKLİĞE SIĞAR MI”

Olayı gören otopark çalışanları da tartışmaya dahil olarak kuryenin üstüne yürüdü. Yaşanan arbede sonrasında kadın sürücü, otomobiliyle ilerleyerek olay yerinden uzaklaştı. Kavga esnasında kadın sürücünün önünü kesen kuryeye, “yaptığın erkekliğe sığar mı?” sözleri dikkat çekti. Olayın ardından motosikletine binen kurye de sokaktan ayrıldı. Kuryenin şikayetçi olacağı öğrenilirken, yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı.