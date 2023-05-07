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'Kurye' yalanı ile işlenen cinayette 2 tutuklama

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#Kocaeli#Gebze#Kurye
Kurye yalanı ile işlenen cinayette 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 17:44

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kendisini 'kurye' olarak tanıtıp, çıktığı 2'nci katta Serkan Kurtgöz'ü (44) tabanca ile öldüren Süleyman Yelek ile cinayetle bağlantı olduğu belirlenen Hüseyin Coştur (32) tutuklandı.

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Olay, 2 Mayıs'ta sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın ziline basıp, kargo firmasından geldiğini ve paket teslim edeceğini söyleyen Süleyman Yelek, 2'nci kata çıkıp, kapıyı açan Serkan Kurtgöz'e tabancayla 5 el ateş açtı. Kurtgöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Yelek, ertesi gün Tokat'ta polis ekiplerince yakalanıp, Kocaeli'ye getirildi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Süleyman Yelek, Hüseyin Coştur, B.Z. ve E.M.F. adliyeye sevk edildi. Yelek ve Coştur tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

 

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#Kocaeli#Gebze#Kurye

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