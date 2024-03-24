Kurum’dan İmamoğlu’na: Vaatlerini unutuyor

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Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, dün Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde gerçekleştirilen mitingde halkla buluştu. Buradaki konuşmasında İstanbul’da hayallerin gerçek olduğunu belirten Kurum, “Türkiye Yüzyılı mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir İstanbul hayali vardı, hayaller gerçek oldu. Bataklık gitti, masmavi Haliç geldi. Çöp gitti, tertemiz İstanbul geldi. İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Taksim Camisi, Çamlıca Camisi geldi. Ayasofya prangalarından kurtuldu. Gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur” diye konuştu.

PARA MAKİNELERİ İŞLİYOR

İBB yönetimine eleştirilerde bulunan Kurum, “İş yapmadıkları gibi tembelliklerini bile ‘çalıştırmıyorlar’ algısıyla üzerlerinden atmaya çalışıyorlar. İstanbullulara gitmesi gereken hiçbir hizmeti götürmediler ama balya balya paraları saymaya yarayan para makineleri işliyor” dedi. Vaatlerin unutulduğunu belirten Kurum, “İspark bile zarar etti. 2019 seçiminden sonra Yenikapı’ya arabaları dizdiler, ‘gereksiz’ dediler. Şimdi o arabalardan fazlasını İBB’de istihdam ediyorlar. Hani fazlaydı? Sandık günü hesap günüdür. 31 Mart’ta sandık gelecek, hesap kesilecek” dedi.

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Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, dün Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde gerçekleştirilen mitingde halkla buluştu. Buradaki konuşmasında İstanbul’da hayallerin gerçek olduğunu belirten Kurum, “Türkiye Yüzyılı mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir İstanbul hayali vardı, hayaller gerçek oldu. Bataklık gitti, masmavi Haliç geldi. Çöp gitti, tertemiz İstanbul geldi. İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Taksim Camisi, Çamlıca Camisi geldi. Ayasofya prangalarından kurtuldu. Gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur” diye konuştu.

PARA MAKİNELERİ İŞLİYOR

İBB yönetimine eleştirilerde bulunan Kurum, “İş yapmadıkları gibi tembelliklerini bile ‘çalıştırmıyorlar’ algısıyla üzerlerinden atmaya çalışıyorlar. İstanbullulara gitmesi gereken hiçbir hizmeti götürmediler ama balya balya paraları saymaya yarayan para makineleri işliyor” dedi. Vaatlerin unutulduğunu belirten Kurum, “İspark bile zarar etti. 2019 seçiminden sonra Yenikapı’ya arabaları dizdiler, ‘gereksiz’ dediler. Şimdi o arabalardan fazlasını İBB’de istihdam ediyorlar. Hani fazlaydı? Sandık günü hesap günüdür. 31 Mart’ta sandık gelecek, hesap kesilecek” dedi.

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GENÇLERLE SAHUR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Murat Kurum, önceki gece Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun sahur programına katıldı. Programda, Bakan Fidan ve Murat Kurum, gençlerin sorularını yanıtladı.