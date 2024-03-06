Kurum’dan İmamoğlu’na: Ev kadınları sandıkta cevap verecek

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir televizyon kanalındaki ev kadınlarıyla ilgili sözlerini eleştiren Kurum, özetle şunları söyledi: “Toplumumuzun gelişmesinde, iş hayatında, eğitimde, sanatta, evde her alanda ne kadar önemli bir rol aldığınızı biz biliyoruz. Peki kıymetli hanımefendiler, CHP’li mevcut aday biliyor mu? Maalesef bilmiyor. ‘Ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim’ diyor. Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor. Ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı belediye başkanının kibri aklının önüne geçmiş. Ben bu kibir abidesini size havale ediyorum. Ev kadınlarımızı, ailemizin temelini, çocuklarımızı yetiştiren, eli öpülesi kadınlarımızı kategorize eden, bu değer bilmez had bilmez CHP’li adaya 31 Mart’ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek.

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5 YIL ZİYAN EDİLDİ

Bugün İstanbulumuz maalesef bu beceriksiz yönetim altında çok zaman kaybetmiştir. İstanbul’un 5 yılı ziyan edilmiştir, heba edilmiştir. Mevcut yönetim İSKİ’yi elektrik faturasını dahi ödeyemeyecek seviyeye düşürdü. Bugün yarı zamanlı belediye başkanı kalkmış, ‘İSKİ tam bir rezalet’ diyor. Evet İSKİ’yi siz bu hale getirdiniz. İSKİ’nin kaynaklarını kendi geleceğiniz için harcadınız. İSKİ elektrik parasını ödeyemez hale geldi. Önümüzde İstanbul’u yeniden emin ellere, ehil ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat var. Aslında seçim yapmak vatandaşımız için çok kolay olacak.”