Kurum’dan İmamoğlu’na Akşener göndermesi: Hani ablandı ne oldu

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Programda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve eski Başkan Burak Elmas, Beşiktaş’ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi ile spor ve sanat camiasından isimler bir araya geldi. Konuşmasında İBB yönetimine eleştirilerde bulunan Kurum, “Bir taksi sorununu bile çözememiş iradeden bahsediyoruz. Her yerde otopark, taksi, kentsel dönüşüm, yeşil alan sorunu gibi onlarca sorunla karşı karşıyayız” dedi. Kurum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Birileri gibi yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızı, büyüklerimizi sırtından hançerlemeyeceğiz. Ablam dediği İYİ Parti Genel Başkanı’nı görse yolunu değiştirir, hani ablandı ne oldu? Kimle yol yürüdüyse onu saf dışı bırakmakta üstüne yok ama iş hizmete geldiğinde yeller esiyor.”

TV’YE ÇIKAR MISINIZ

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Anketlerde önde olduklarını söyleyen Kurum, “İmamoğlu ile TV programına çıkar mısınız” sorusu üzerine de “Önce İstanbul’u düşündüğünü kendisi bir göstersin” dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nı da ziyaret eden Kurum, “İstanbul gözbebeğimiz, İstanbul olmazsa Türkiye olmaz, Türkiye olmazsa dünya mazlumlarının yüzü gülmez. 31 Mart seçimleri tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği bir seçimdir. Dünyadaki mazlumlar için İstanbul her zaman ön safta yer alacak’’ dedi.