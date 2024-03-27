Kurum’dan İmamoğlu’na: 1.5 milyarlık malını niye sakladın

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İBB yönetimini son 5 yıldır Sultangazi’ye bir çivi bile çakmamakla suçlayan Kurum, konuşmasında özetle şunları söyledi: “İş bilmez mevcut İBB yönetimi İstanbul’un kaynaklarını kendi geleceği için harcıyor. İstanbulluların sorunlarını çözmek bir yana kendi partisini dizayn etmek için 80 ilde miting miting geziyor. Balya balya paralarla fotoğraf veriyorlar. Sen orada İstanbul’un parasını çarçur ederken, biz İstanbul’a 39 ilçeye 365 milyar TL’lik yatırım yapıyorduk. Biz Elazığ’da, Malatya’da afetzede kardeşimizin elinden tutarken, sen kayağa gidiyordun. Sen CHP’yi dizayn etmeye çalışırken, biz 11 ilde 180 bin konutun şantiyesini başlatıyorduk.

MAL BEYANINDA YOK

Mal beyanından sonra 1.5 milyar TL’lik malı ortaya çıktı. Sen malını İstanbul’dan niye saklıyorsun? Mal beyanında niye vermiyorsun? 31 Mart’ta onlara sandıkta öyle bir cevap vereceğiz ki ne olduklarını şaşıracaklar. Bir de eşgenel başkanları var, bizim bedelli askerlik yapan kardeşlerimizin vatan sevgisini sorgulayan. Bizim Kuran kursuna giden evlatlarımızı Ortaçağ zihniyeti olarak addeden genel başkanları, genel başkanlığı kaybedecek. Diğeri de o çok sevdiği tatile gidecek.”