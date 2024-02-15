Kurum’dan İliç yanıtı: Çevre Bakanlığı kapasite arttıramaz

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Erzincan İliç’teki altın madenine verilen ÇED raporu ile ilgili eleştirilere de cevap veren Kurum, şunları söyledi:

3 AY MÜHÜR VURULDU

“Şunların altını çizerek söylemek istiyorum. Bakanlığım döneminde, söz konusu bu işletmeye verilen ÇED raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı sadece çevresel etkileri denetler. İşletme; çevreye, doğaya zarar veriyor mu, vermiyor mu buna bakar. Bakanlığımız döneminde, bu işletmenin çevresel etki denetimleri sıkı bir şekilde yapıldı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı tam 135 kez denetlendi.

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İşletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle 3 ay kapısına mühür vuruldu. Bununla da kalınmayıp işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Bize iftira atanlar şunu da bilir ki Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez, veremez, çünkü böyle bir yetkisi yoktur. Sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisini ölçer, onaylar ya da onaylamaz. ÇED kararı, 21 kurum ve kuruluştan oluşan komisyon üyeleri tarafından onaylıdır.”