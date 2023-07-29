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Kurum’dan İbrahim Amca’ya sürpriz: ‘Sözümüz vardı ziyarete geldik’

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#Murat Kurum#Manavgat#Yangın
Kurum’dan İbrahim Amca’ya sürpriz: ‘Sözümüz vardı ziyarete geldik’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 07:00

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Manavgat yangını sırasında felçli eşi Ayşe Deniz’i yalnız bırakmamak için evinden ayrılmak istemeyen İbrahim Deniz’i yeni evlerinde ziyaret etti.

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Manavgat’ta 2021 yılında çıkan orman yangını sırasında “Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam” diyerek felçli eşini bırakmayan İbrahim Deniz ile karşılaşan Murat Kurum, bir bölümü hasar gören odada çiftin yaşamlarını sürdürdüğünü görünce, ‘Sizi başka bir yere yerleştirelim’ teklifinde bulunmuş ancak çift kabul etmemişti. Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları bitince ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılmasını istedi. Çiftin onarılan evi, 15 günde teslim edildi.

‘ÖZLEDİM BEN SENİ MURAT OĞLUM’

Yangının ikinci yılında Murat Kurum, Deniz çiftini unutmadı. Kurum, eşi Şengül ve kızı Zehra ile birlikte Deniz çiftini ziyarete gitti. İbrahim Deniz, ‘Manevi oğlum’ dediği Kurum’a uzun süre sarılarak, “Oğlum benim, seni çok seviyorum, çok özledim ben seni” diye karşıladı. Kurum da “İbrahim Amca’ya sözümüz vardı, ailece ziyaretlerine geldik” dedi.

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Kurum’dan İbrahim Amca’ya sürpriz: ‘Sözümüz vardı ziyarete geldik’

BÖLGEDE 20 GÜN KALMIŞTI

- Murat Kurum, Manavgat yangınından sonra bölgede 20 gün kalmıştı. Yeniden yapılan 550 evin anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından afetzedelere teslim edilmişti.

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#Murat Kurum#Manavgat#Yangın

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