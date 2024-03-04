Kurum’dan İBB’ye israf eleştirisi

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Kurum, Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu istişare toplantısında vakıf temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Programdaki konuşmasında İBB yönetiminin harcamalarını eleştiren Murat Kurum, şunları söyledi: “Reklamla, polemikle koca 5 yıl geçmiştir. İsrafı bitirdik deyip boy boy dizdikleri arabalardan daha fazlasını hizmet aracı olarak bir türlü kime verdiklerini açıklayamadıkları o araçların iki katını hizmet aracı olarak kullandıklarını, israfı dibine kadar yaptıkları ve 550 milyon lira harcadıkları konserleri görüyoruz.”

RABİA YANITI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘Rabia işareti’ söylemlerinden ötürü eleştiren Kurum, “Bu nasıl kibirdir? Kibri aklının önüne geçmiş, işaretimizle dalga geçiyor. Bu işarette tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan var. Bunun neyinden rahatsız oldun? Sen git yabancı büyükelçilerle masada olmaya devam et. Biz milletimizin masasında milletimizle yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu. Bağcılar’da Kastamonulular Buluşması’na da katılan Kurum, burada da “Seçimde iki taraf var, bir tarafta afet anında milletin yardımına koşanlar, diğer tarafta afet anında tatil beldelerine gidenler, gezenler. Bu seçim, iki zihniyet arasında gerçekleşecek"dedi.

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Pendik’te düzenlenen Hamsi Festivali’ne de katılan Kurum vatandaşlara hamsi ekmek dağıttı.