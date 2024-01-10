Kurum’dan gönderme: İstanbul basamak olamaz

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Kurum dün Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’le birlikte İSTOÇ’taydı. Esnafı ziyaret eden Kurum özetle şunları söyledi:

“Küresel ticaretin İstanbul’da merkez olmasını istiyoruz. Ekonominin, ticaretin, turizmin, tarımın şehri olacak. Gençlerimize işyeri açma, işyerlerinde çalışma imkânları sunacağız. İstanbul zaten ticaretin, ekonominin öncüsü. Her gittiğimiz yerde de şunu söylüyoruz. İstanbul’a yeni eserler kazandıracağız. İstanbul’un trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezler kuracağız. Bu lojistik merkezlerle birlikte de bilhassa Mahmutbey kavşağındaki bu soruna ilişkin yükü azaltmış olacağız.

RAKİBİMİZ SÖZÜNÜ TUTMAYAN YÖNETİM

Rakibimiz 16 milyon İstanbulluya söz verip de gerçekleştirmeyen yönetim anlayışıdır. Biz sadece İstanbul’a ve meselelerine odaklanacağız. Bizi İstanbullular polemik içinde görmeyecek. Biz çalışacağız, sahada olacağız, İstanbulluyu dinleyeceğiz, çözüm ortaya koyacağız ve projelerimizi hayata geçireceğiz.”

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Kurum, “İstanbul’un en büyük sorunu nedir” sorusunu ise, “Mevcut yönetimin ilgisizliği. Bu ilgisizlik olduğu sürece sorun devam eder. Biz İstanbul’a ilgimizi göstereceğiz. İstanbul basamak olmaz, gelecek için burayı basamak olarak kullanamazsınız. Biz İstanbul’a ve meselelerine odaklanacağız” diye yanıtladı.

BAHÇELİ KUTLADI

- Murat Kurum, MHP’den gelen destek açıklamasıyla ilgili soruya ise, “Sayın Devlet Bahçeli Bey aradılar, tebriklerini ilettiler mutlu olduk. Cumhur İttifakı bu ülkenin birliği, beraberliği için kurulmuş bir ittifaktır. Bu seçimde de bu ittifakı en güçlü şekilde sahada göstereceğiz. Ülkenin geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye yanıt verdi.