Kurum’dan dönüşüm sözü

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum dün Ümraniye’de kentsel dönüşüm kapsamında Topağacı Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende Kurum’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve partililer eşlik etti.

Kurum, konuşmasında İBB yönetimine eleştiride bulunarak özetle şöyle dedi:

“Zeytinburnu’nda 5 bin konutun hem yıkımlarını hem de temel atmalarını gerçekleştirdik. Burada da 1174 bağımsız bölümden oluşan projenin temellerini atıyoruz. Şu 2 günde yaptığımız iş, 5 yılda İBB’nin yaptıklarından fazla. Deprem konusunu milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Onlar yapamaz, bütçeyi bulamaz desinler ama nasıl yarınlarımızı inşa ettiysek, riskli 650 bin konutu acilen dönüştüreceğiz.

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‘HATIRLAMIYORUM’ YOK

230 km metro sözü verip, 8 km metro yaptılar. Yapmış olduğumuz metro ihalelerini iptal ettiler. Şimdi telaşlandılar, işe başlama töreni yapıyorlar. İşe başlama töreni nedir? Telaşlılar, Murat ismini duydu mu şaşırıyor. Hizmet nasıl yapılır, vaatler nasıl tutulur öğrenecek. ‘Hatırlamıyorum’ yok, hatırlamazsan 31 Mart’ta da millet seni unutur.” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çekmeköy’deki Kavşak Açılış Töreni’ne de katılan Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu için “31 Mart akşamı Saraçhane’de valizlerini toplayacak, akşam 19.30’da geliyoruz erkenden topla” dedi.