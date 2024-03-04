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ÃœskÃ¼dar Belediyesi tarafÄ±ndan KÃ¼Ã§Ã¼ksu Mahallesi'nde 85 bin metre kare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki arazi Ã¼zerine yapÄ±lan TÃ¼rkiye'de ilk olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan ÃœskÃ¼dar Ã‡ocuk KÃ¶yÃ¼, dÃ¼zenlenen tÃ¶renle aÃ§Ä±ldÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Murat Kurum, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Vedat DemirÃ¶z, ÃœskÃ¼dar Belediye BaÅŸkanÄ± Hilmi TÃ¼rkmen, ÃœskÃ¼dar KaymakamÄ± Ã‚dem YazÄ±cÄ±, TOKÄ° BaÅŸkanÄ± Ã–mer Bulut ile milletvekilleri ve Ã§ocuklar katÄ±ldÄ±. Ä°Ã§inde meydan, deÄŸirmen, gÃ¶let, Ã§ocuk oyun alanlarÄ±, Ã§iftlik, piknik alanÄ±, kÃ¶y cami, pazar dÃ¢hil bir kÃ¶yde bulunabilecek her ÅŸeyin yer aldÄ±ÄŸÄ± ÃœskÃ¼dar Ã‡ocuk KÃ¶yÃ¼'ne giriÅŸler tamamen Ã¼cretsiz olacak.

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MURAT KURUM: 5 KOCA YILDA 5 BÄ°N KONUTU DÃ–NÃœÅžTÃœREMEDÄ°LER

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸa katÄ±lan AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Murat Kurum, "Biz hep eserden, hizmetten yana olduk. Ä°stanbul iÃ§in aÅŸkla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Emin olun ÃœskÃ¼dar'da yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§ocuk kÃ¶yÃ¼mÃ¼z, bu Cumhuriyet Halk Partili Ä°BB yÃ¶netiminin ilgisiz yarÄ± zamanlÄ± belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n 5 yÄ±l iÃ§inde Ä°stanbul'da yaptÄ±ÄŸÄ± kreÅŸlerden daha bÃ¼yÃ¼k bir projedir. BunlarÄ±n bir projesi, hayalleri olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in her zaman bÃ¶yle iftiralarÄ±n, dedikodularÄ±n, polemiklerin arkasÄ±nda ÅŸu koca 5 yÄ±lÄ± geÃ§irdiler. Åžu koca 5 yÄ±l iÃ§inde ÃœskÃ¼dar'Ä±n Ã§ocuklarÄ± iÃ§in dikili bir aÄŸaÃ§larÄ± yok. Åžu koca 5 yÄ±lda ÃœskÃ¼dar'Ä±n genÃ§liÄŸi iÃ§in yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± tek bir hizmet yok. Anca yoksa bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z projelerimiz eserlerimizi kÃ¶tÃ¼lemek adÄ±na ve gÃ¼ndemleri farklÄ± yerlere Ã§ekme adÄ±na bir Ã§aba gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. Bu Ã§abanÄ±n haricinde baÅŸka bir Ã§aba gÃ¶remezsiniz. Ä°srafÄ± bitirdik deyip israfÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. Ama onlar ne yaparsa yapsÄ±n biz ÃœskÃ¼dar'Ä±mÄ±z ile Ä°stanbul'umuz ile yol yÃ¼rÃ¼meye devam edeceÄŸiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biliyoruz ki 1 Nisan gelecek dertlerimiz bitecek. 1 Nisan gelecek yÃ¼zler gÃ¼lecek. Ä°stanbul iÃ§in eser yapmaya Ä°stanbul iÃ§in 650 bin konutla dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye devam edeceÄŸiz. Biz metro hattÄ±nÄ± 5 yÄ±lda 2 katÄ±na Ã§Ä±kararak Ä°stanbul'daki ulaÅŸÄ±m Ã§ilesini bitiren tarafta olacaÄŸÄ±z. 31 Mart'ta da biz bunun kararÄ±nÄ± vereceÄŸiz. Bir tarafta Ä°stanbul iÃ§in hayalleri olanlar ve o hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirenler var diÄŸer tarafta da Ä°stanbul'un kaynaklarÄ±nÄ±, ÃœskÃ¼dar'Ä±n kaynaklarÄ±nÄ± kendi emelleri iÃ§in harcayanlar var. Bir tarafta Ä°stanbul'un bÃ¼tÃ¼n kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼yle alakalÄ± bir irade ortaya koyanlar var. DiÄŸer tarafa baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda koca 5 yÄ±lda 5 bin konutu dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼remeyenler var. Biz sadece ÃœskÃ¼dar'da 5 bin konutu dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼k" ifadelerini kullandÄ±.

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HÄ°LMÄ° TÃœRKMEN: PROJEMÄ°ZÄ° Ã‡OCUKLARIMIZA ARMAÄžAN EDÄ°YORUZ

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸta konuÅŸan ÃœskÃ¼dar Belediye BaÅŸkanÄ± Hilmi TÃ¼rkmen ise, "Tabi bugÃ¼ne kolay gelinmedi. BaÅŸkanÄ±mÄ±z o zaman Ã‡evre Åžehircilik BakanÄ±mÄ±z idi. YÄ±l 2021 idi. Bu bir hayal projedir. Ã–rneÄŸi yoktur. BurasÄ± bir metruk alandÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±za bir proje yapmak istediÄŸimi sÃ¶yledim. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bunu yapacak ne yerimiz var ne de paramÄ±z var. Ben de o zaman Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± olan Murat Kurum'a konuyu aÃ§tÄ±m. DetayÄ±nÄ± bile sormadÄ±. Bizi bugÃ¼ne kadar hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±. Konuyu kendisine aktardÄ±ÄŸÄ±mda 'hemen baÅŸlayalÄ±m' dedi. Zor bir projeydi. Ã–rneÄŸi dÃ¼nyada olmayan bir projeydi. Singapur'da olduÄŸunu sÃ¶ylediler incelemek iÃ§in oraya gittim. Ä°ncelediÄŸimde bize gÃ¶re olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. 85 bin metre kare alanda zor bir yaptÄ±k. TÃ¼m yorgunluÄŸumuza deÄŸdi. El ele vererek dÃ¼nyada Ã¶rneÄŸi olmayan Ã§ok Ã¶zel bir projeyi Ã§ocuklarÄ±mÄ±za armaÄŸan ediyoruz" dedi.

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AK Parti Ä°BB BaÅŸkan AdayÄ± Murat Kurum Sultanbeyli'de vatandaÅŸlarla bir araya geldi. Kurum, "31 Mart'tan sonraki 5 yÄ±lda, biz 20 yÄ±lda yapÄ±lacak iÅŸleri yapacaÄŸÄ±z. Eserleri Ã¼retip sizi, CHP'nin insafÄ±na, yalanlarÄ±na, algÄ±larÄ±na, beceriksizliÄŸine asla terk etmeyeceÄŸiz" dedi.

AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Murat Kurum, Sultanbeyli Kent MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen mitinge katÄ±ldÄ±. Kurum'a, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti Sultanbeyli Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ali TombaÅŸ da katÄ±ldÄ±. Kurum, â€œBenim iÅŸim eser sen Ã¶yle SaraÃ§hane merkezli trol ordularÄ±nla algÄ± oyunlarÄ±nla sultanbeyli2yi kandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± mÄ± zannediyorsun. 31 Mart'a az kaldÄ±, 31 Mart'ta hem bu bir tÃ¼rlÃ¼ adÄ± Ã¶zgÃ¼r olan ama Ã¶zgÃ¼rleÅŸemeyen eÅŸ genel baÅŸkanlarÄ± var ya. Åžuraya otur diyorlar oturuyor, kalk diyor kalkÄ±yor. 31 Mart gecesi bu millet sana ders verecek, sandÄ±kta gereken cevabÄ± verecek. Seni de sÃ¼resiz tatile gÃ¶nderecek. O eÅŸ genel baÅŸkanÄ±nÄ± da koltuktan kaldÄ±racak. Trol ordularÄ±yla olmuyor bu iÅŸler. Sosyal medyayla bu Ã¼lke yÃ¶netilseydi sen Ã§oktan kazanmÄ±ÅŸtÄ±n. Bak 28 MayÄ±s'ta ne oldu? 28 MayÄ±s'ta milleti kazanÄ±yoruz diyerek kandÄ±rdÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸleri gÃ¼Ã§leri algÄ±, tek bildikleri bu. 31 Mart akÅŸamÄ± sosyal medya belediyeciliÄŸi bitecek, gerÃ§ek belediyecilik gelecek. GÃ¶nlÃ¼nÃ¼z rahat olsun. biz 5 yÄ±lda onlarÄ±n bu 5 yÄ±lda Ä°stanbul'u Ã¼zdÃ¼, kÄ±rdÄ± geriye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. 31 Mart'tan sonraki 5 yÄ±lda biz 20 yÄ±lda yapÄ±lacak iÅŸleri yapacaÄŸÄ±z. Eserleri Ã¼retip sizi CHP'nin insafÄ±na, yalanlarÄ±na, algÄ±larÄ±na, beceriksizliÄŸine asla terk etmeyeceÄŸiz" dedi.

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