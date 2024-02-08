Kurum: Sendikalar yol arkadaşımız olacak

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, dün Esenler’de Hak-İş Federasyonu Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında sendika ve konfederasyon temsilcileriyle bir araya geldi.

22 yıldır işçinin, memurun, emeklinin hak arama mücadelesine destek verdiklerini belirten Kurum şöyle konuştu:

“Bu yolda çalışan Hak-İş gibi sendikalarımıza, emekçi kardeşlerimizin yarınlarına ve yarınları için atılan adımlara hep değer verdik. En kritik süreçlerde sendikalarımızla birlikte yerli ve milli duruşu hep birlikte sergiledik” dedi.

1 Nisan’da göreve geldiklerinde katılımcılığı en üst seviyeye çıkaracaklarını söyleyen Kurum, ‘’Sendikalarımız İBB’de yol arkadaşımız olacaktır. Birlikte istişare etmekle kalmayıp, icraatı da projeyi de beraber uygulayacağımız paydaşlarımız olacaktır. İşçi ve emekçinin problemlerini birlikte çözeceğiz.” diye konuştu.

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OYUN KURUCU İSTANBUL

Kurum, İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) yaptığı açıklamada da şunları kaydetti: “Yenilikçi, girişimci ve ekonomide oyun kurucu bir İstanbul vaat ediyoruz. Bu hedefle de kalıcı istihdam, güçlü ticaret, güçlü ev ekonomisi diyoruz. Şu an İstanbul ticaretinin en önemli ihtiyacı ara teknik eleman. İBB olarak kuracağımız akademilerde gençlerimizi yetiştireceğiz ve ara eleman olarak sanayimize destek vermiş olacağız.”