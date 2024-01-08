Kurum: Rakibimiz belli

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Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek, sıklıkla dile getirdiği “Rakibimi biliyorum” sözlerine de cevap verdi. Kurum, “Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir” diyerek şöyle devam etti:

“Bizim rakibimiz İstanbul’a karşı ilgisizliktir. Bizim rakibimiz ihmalkârlıktır. Bizim rakibimiz algı belediyeciliğidir. Bizim rakibimiz İstanbul’da oluşan karmaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar, İstanbul’u duraklama dönemine sokanlardır. İnşallah 31 Mart akşamı, İstanbul’da duraklama dönemi bitecek. Yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemi başlayacak. Sistemsizlik son bulacak. ‘Öyle arada bir İstanbul’da olayım’ demek yok. İstanbul’un her anında, hep yanında olacağız. İhmalkârlık dönemi bitecek. Enerjimizi bizi ilgilendirmeyen konulara değil, İstanbul için çalışmaya harcayacağız.”

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TEK RİSKLİ YAPI KALMAYACAK

İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacaklarını söyleyen Kurum konuşmasına şöyle devam etti: “İstanbul’da artık değişim zamanı gelmiştir. Biz İstanbul’da çok şeyi değiştireceğiz; İstanbul’u özüne döndüreceğiz. Keyfimiz için değil, kentimiz için çalışacağız. Kendi geleceğimiz için değil, İstanbul’un geleceği için çalışacağız. İstanbul Belediye Başkanı’nın ayağına şantiye çamuru değecek, sırtına İstanbul’un sabah rüzgârı vuracak, yüzüne yağmur değecek, kar değecek. Gençliğimizle, enerjimizle; laf değil iş üreteceğiz. İcraatsız İstanbul son bulacak. 100 günlük ve 1 yıllık İstanbul Acil Eylem Planımızın hazırlıklarına hızla devam ediyoruz.”

Murat Kurum, gece geç saatlerde X hesabından yaptığı paylaşımda da Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldiklerini belirterek “İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın @a_uraloglu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul’un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!” dedi.

EMLAK KONUT’TAN KABİNE’YE

Murat Kurum, 7 Mayıs 1976 yılında dünyaya geldi. İnşaat Mühendisliği mezunu. Yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yaptı. 2006-2008 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Emlak Konut’ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı, onun döneminde gerçekleşti. Emlak Konut’taki bu başarısı, onu kabineye taşıdı. 2018’de CHS’nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. 365 bin sosyal konut, onun döneminde yapıldı. İstanbul özelinde de on binlerce konutun dönüşümünü sağladı. Bakanlığın ardından Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına TBMM çatısı altında devam etti.