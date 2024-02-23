Kurum kentsel dönüşüm töreninde konuştu: Vaadimiz afete dirençli İstanbul

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Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, dün İstanbul’un 13 ilçesindeki 5 bin 500 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü için Eyüpsultan’da düzenlenen toplu temel atma ve yıkım törenine katıldı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in de eşlik ettiği Kurum, şöyle konuştu: “İstanbul’da 7.5 milyon ev ve işyeri var. Bunların 1.5 milyonu sağlıksız durumda ve 600 de bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Afete dirençli bir İstanbul vaat ediyoruz.”

31 MART’TA BAYRAM HAVASI

Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da gönderme yaparak, “İBB Başkanı değil mi deprem konusu görüşülürken İBB Meclis’e gitmeyip CHP’nin genel başkanları için 50 günde 200 toplantı yapan? Kent uzlaşısı adı altında hangi uzlaşı içinde olurlarsa olsunlar, İstanbullular yapanlarla durduranları, liyakatli adamlarla beceriksizlikleri birbirinden ayıracak ve 31 Mart’ta bayram havasında sandıkları patlatarak gösterecektir’’ diye konuştu.

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KADIN DEVRİ BAŞLAYACAK

Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum dün İstanbul’u ‘Büyüten Kadınlar’ programında kadınlarla buluştu. Toplantıya eski başbakanlardan Tansu Çiller, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, TOGEM Başkanı Belma Satır, Kezban Hatemi, Ümit Meriç gibi iş, sanat, spor, siyaset, akademi ve medya dünyasından yaklaşık 300 davetli kadın katıldı. Kurum, buradaki konuşmasında İstanbul’un bir kadınlar şehri olduğunu söyleyerek, “İstanbulumuz güzelliğiyle sizlere benzemektedir, şefkatiyle sizleri andırmaktadır. Türk kadını 1 Nisan itibarıyla yeniden tarih yazmaya hazırlanıyor. 38 gün sonra İstanbulumuz, gerçek belediyecilikle tanışacak ve kadınların İstanbul’u dönemi başlayacak. İlk işini kuran 100 bin kadınımıza 100’er bin lira destek sunacağız” dedi.