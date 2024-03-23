Kurum: Kaynakları israf ediyorlar

Haberin Devamı

Vatandaşlara seslenen Kurum İstanbul’un CHP’li yönetimine de şöyle yüklendi: “İstanbul huzursuz ve mutsuz. Geride bıraktığımız 5 yılda şunu net bir şekilde gördük. İstanbul, liyakatsizliğin kurbanı olmaktadır. İstanbul, beceriksizliğe mahkûm edilmektedir. Sözümüz sözdür, İstanbul’umuzun yeniden yükselişini hep birlikte başlatacağız. Beş yıldır dönüşüm namına tek bir adım atmayan sizsiniz. Deprem dönüşümüne gerek yok diyen sizsiniz. Depreme dayanıksız binaları yenilememize karşı çıkan, bunun için de projelerimizi iptal ettirmek için mahkeme mahkeme dolaşan sizsiniz.

PARA KULELERİ

Ulaşımla ilgili verdikleri vaatleri bile hatırlamıyorlar. Ama 30 yıl önce köftecideki köfte hikâyesini çok iyi hatırlıyorlar. Çünkü İstanbul’a ilişkin bir hayalleri ve dertleri yok. Çünkü İstanbul’u bir rant olarak görüyorlar. Bunların yaptığı ancak İstanbul’un kaynaklarını israf etmek, geleceğini ihmal etmek, buranın kaynaklarını, paralarını israf ederek kendi geleceklerini inşa etmek için kullanıyorlar. Görüntülere de yansıyor, balya balya paralarla fotoğraf veriyorlar. Kule yapıyorlar.”