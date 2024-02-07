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Kurum: Elimizi bölgeden çekmeyeceğiz

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#AK Parti#Murat Kurum#Zeytinburnu
Kurum: Elimizi bölgeden çekmeyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 07:00

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu’nda 6 Şubat deprem felaketi için düzenlenen anma programında depremzede ailelerle bir araya geldi.

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Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Asrın Felaketi Anma Programı’nda, Kurum’a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile partililer eşlik etti. Depremin ilk anından itibaren 11 ildeki afetzedelerin yanında olduğunu belirten Murat Kurum, şöyle konuştu: “Çok acı gördük. Ben bu acıları sellerde ve yangınlarda da yaşadım. Hepsinde de milletimizin zor anında yanında olduk. Tek bir an dinlenmedik, 11 ilimizdeki dağları, tepeleri, depremden etkilenmiş her kardeşimizin yanına gitmek için karış karış inceledik. 3 ay geçmemişti ki, yeni 180 bin yuvanın inşasını başlattık. 2 gün önce umudumuz çiçek açtı, Cumhurbaşkanımız yeni yuvalarını afetzede kardeşlerimize teslim etti. Biz elimizi, gönlümüzü deprem bölgesinden çekmeyeceğiz çünkü samimiyiz, dertliyiz. İBB 11 ilin yanında olacak.”
 

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#AK Parti#Murat Kurum#Zeytinburnu

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