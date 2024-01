Kurum: Bizim tek bir derdimiz var İstanbul'a hizmet etmek

Haberin Devamı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. İlk olarak Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret eden Kurum, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'na geçti. Ardından da Belgrad Kapı Sosyal Tesisleri'nde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'da katıldı.

"MURADIMIZ İSTANBUL'A HİZMET ETMEK"

Kurum, "Her fırsatta muhtarlarımız ve STK'larla bir araya geliyoruz. Sizi açıkçası demokrasinin uç beyleri olarak tarif ediyoruz. Muhtarlarımızla istişareyi, milletimiz için, emin olun çok faydalı olduğuna inanıyoruz. STK'lar, derneklerimiz, kuruluşlarımız her zaman fedakarlıkla hizmet yaptılar. Bu hizmetleri de yakinen takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi hizmet yapmamış, hizmet gecikmiş, muhtarımız söylemiş ama ilgilenen olmamış, böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. İstanbul'u sizlerle birlikte yöneteceğiz. 31 Mart akşamı inşallah İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanları Muhtarlarımız olacak. Yine burada birbirinden kıymetli STK'lar olacak. Gençlerimiz olacak. Kadınlarımız olacak. Biz sizlerin temsilcisi olacağız. Bizim tek bir derdimiz var; Muradımız İstanbul'a hizmet etmek. Bu şehre eser vermek. Benim için açıkçası her zaman gurur meselesi oldu. İstanbul'a her gelişimiz yeni bir eserin müjdesi oldu. Bu şehrin her mahallesine girdik. Her sokağında emin olun izimiz var. Kentsel dönüşümden, millet bahçelerine yaptık. Zeytinburnu'nun en kıymetli yerini gençlere emanet ettik. Güven içerisinde herkesin vakit geçirmesini istedik. Onlarca projeyi Zeytinburnu'na kazandırdık. Gençlerimizin sevincini aldık. Şimdi yeni bir eser maratonuna başladık. Karşımızda fetret döneminden yükseliş dönemine geçmek için çırpınan bir İstanbul var. Hak ettikleri eserleri isteyen İstanbullular var. Ve biz inşallah bunun için çok çalışacağız. Hiç kimsenin mağdur olmaması için çalışacağız. Çocuklarımızı düşünerek çalışacağız. Gecemizi gündüze katıp tarihi buluşmayı yaşatacağız. Kalbimizde sadece ve sadece İstanbul aşkı olacak. Gündemimizde İstanbul'a hizmet olacak. Öznemiz sizler olacaksınız" diye konuştu.

"BİZİ HEP SOKAKTA İŞ YAPARKEN GÖRECEKSİNİZ"

Murat Kurum, "Vakti gelmiş bir değişimin karşısında hiçbir güç duramaz. İstanbul'da değişimin vakti gelmiştir. Bu değişim önce nereden başlayacak biliyor musunuz? Önce sokakta başlayacak. Bizi hep sokakta göreceksiniz. İş yaparken göreceksiniz. Çalışırken, üretirken göreceksiniz. Ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz. İstanbul'u depreme hazırlarken göreceksiniz. Sokaklarında güveni ve huzuru göreceksiniz. Kadınlarımızın ve gençlerimizin yanında göreceksiniz. En önemlisi de bizi yetiştiren annelerimizin ve babalarımızın dizinin dibinde göreceksiniz. Öncelikle kapsamlı bir belediyecilik reformu vadediyoruz. Güçlü bir vizyon vadediyoruz" şeklinde konuştu.

"HAKSIZ YERE KİMSEYİ EKMEĞİNDEN ETMEYECEĞİZ"

Murat Kurum, "Mevcut yönetim tarafından haksızca ekmeği elinden alınmış İBB'de çalışan kardeşlerimizi işe geri alacağız. O kardeşlerimiz işe dönecek. Ekmeğini yeniden Büyükşehir Belediyesi'nden kazanacak. Ama biz onların yaptığı gibi haksız yere hiç kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz. İstanbul'un yeni yüzyılını genç ve kadınlarımızla inşa edeceğiz. Altını çizerek ifade etmek istiyorum; sadece kent ekonomisini değil halk ekonomisini de evimizin ekonomisini de güçlendireceğiz, güçlü olacağız. Hizmetin gitmediği, eser üretilmeyen tek bir mahallemiz kalmayacak. Bizim hedefimiz bu. Sokakta olacağız ve çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız" ifadelerini kullandı.