Kurum: 650 bin konut için işte burada söz veriyorum

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KİMSE YARIŞAMAZ

Murat Kurum daha sonra Bayrampaşa’da düzenlediği mitingde ise anketlerde iki puan önde olduğunu belirterek “Asrın felaketinde bunlar kışkırtma yaparken, orada 60 gün kalıp, 180 bin konutun temelini bu kardeşiniz attı! Bu konularda; hiç kimse bu kardeşinizle yarışamaz. İşte buradan da söz veriyorum. Bu kardeşiniz, 650 bin yeni yuvamızı süratle yapacak. 100 bin sosyal konutumuzu hemen inşa edecek” dedi.

MALVARLIĞINI AÇIKLADI

Murat Kurum malvarlığını resmen açıkladı:

* Haziran 2018’de Ankara Çankaya’da 1 milyon 250 bin TL’ye edinilen 1 konut.

* Ağustos 2020’de Ankara Altındağ’da 180 bin TL’ye edinilen 1 konut.

* Temmuz 2023’te İstanbul Kâğıthane’de 22 milyon TL’ye edinilen 1 konut.

* 1 milyon 200 bin TL’ye alınan 2023 model Peugeot 408 marka otomobil.

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* Eşi Şengül Kurum / Altın-takı: 1 milyon 910 bin TL

* Oğlu Mehmet Kurum / Altın: 381 bin TL

* Kızı Zeynep Kurum / Altın: 504 bin TL

* Kızı Hatice Zehra Kurum / Altın: 538 bin TL

* Banka hesaplarında 200 bin TL, 55 bin dolar ve 40 bin Euro

* Eşi Şengül Kurum üzerine Kâğıthane’de 22 milyon TL’ye satın aldığı konuttan 14 milyon TL borç.

* 2021’de edindiği Glock tabanca, edinme değeri: 20 bin TL

* 2019’da edindiği Canik tabanca, edinme değeri: 5 bin 750 TL.

* 2018’de edindiği Super Poze tüfek, edinme değeri: 9 bin TL.