Kurum: 31 Mart tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği bir seçimdir

Haberin Devamı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Fatih’te bulunan İnsani Yardım Vakfı (İHH)’nı ziyaret etti. Kurum ziyareti sonrasında İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ile birlikte basın açıklamasında bulundu.

Kurum, “Depremlerde sellerde İHH personelimizle, arama kurtarma ekiplerimizle omuz omuza çalıştık. Nerede bir afet olsa, nerede bir sıkıntı olsa biz İHH’yı hep yanımızda gördük, diğer STK’larımızda olduğu gibi. Biz STK’larımızla ve vakıflarımızla birlikte bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışma ve anlayışı, 1 Nisan sabahı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çok daha güçlendirerek İstanbul’un her yerinde hizmetleri, çalışmaları yapacağız" dedi.

“TÜM DÜNYA MAZLUMLARININ UMUTLA BEKLEDİĞİ BİR SEÇİM"

Kurum, “İstanbul bizim göz bebeğimiz. İstanbul olmazsa Türkiye olmaz. Türkiye olmazsa dünya mazlumlarının yüzü gülmez. 31 Mart seçimleri bu yüzden bu kadar önemli ve kritik bir seçimdir. 31 Mart’ta bir tarafta Gazze’ye yardım ulaştırmak için mücadele edenler, bir tarafta da kirli pazarlıklarla kapı arkasında ülkenin birlik ve beraberliğine kastedenler var. O yüzden 31 Mart seçimleri bizim için sadece İstanbul’u ilgilendiren bir seçim değil aynı zamanda tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği bir seçimdir. İnşallah, biz bu motivasyonla sandığa gideceğiz" dedi.