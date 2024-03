Kurum: 1 Nisan’dan itibaren Engelsiz Seferberlik ilan edeceğiz

Haberin Devamı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen ‘Engelsiz Gönüller İftar Sofrası’ programına katıldı. Programa Kurum’a İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Engelliler Komisyonu Başkanı Yusuf Demir ve çok sayıda engelli vatandaş ve aileleri katıldı.

“BU MÜBAREK RAMAZAN AYINDA DA İNSANLIĞIN KALBİ, GÖZÜ, KULAĞI GAZZE’DE"

Kurum, “Ramazan demek birlik demektir, beraberlik demektir, dayanışma ve paylaşma demektir. Onun da ötesinde Ramazan bereket demektir. Öyle ki Yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim bu ayda indirilmiştir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu aydadır. Ramazan sabrın, şükrün, affın, bağışlanmanın ve merhametin adıdır. Bu yüzden hangi makamda olursak olalım ilk makamımızı asla unutmayacağız. Adaletten, merhametten, yaşamdan ve haklıdan yanayız. Biz Ramazan ayında, kendimiz için olduğu kadar ümmetin yetim evlatları için de merhamet diliyoruz. Özellikle de zulümle, işgalle, savaşla, açlıkla mücadele eden kardeşlerimiz için de merhamet diliyoruz. Gönül coğrafyamızda yara alan her bir bölgemiz için, bu coğrafyalardaki her bir kardeşimiz için Allah’tan yardım diliyorum, kurtuluş, barış ve huzur temenni ediyorum. Kardeşlerim bugün yüreklerimiz Filistin için çarpıyor. Yüreklerimiz, Gazze için çarpıyor. Bu mübarek Ramazan ayında da insanlığın kalbi, gözü, kulağı Gazze’de. Gazze ümmetin ve insanlığın sesi, nefesi, canı, kanı, yarası, derdi olmuş durumda. Bu Ramazan ayında istiyoruz ki Gazze, insanlığın yarası değil sevinci olsun. İstiyoruz ki, Gazze; insanlığın acısı değil, umudu olsun. Gazze’de hukuksuzluk dursun. Gazze’de acımasız, insanlık dışı saldırılar dursun. Abluka son bulsun. Ramazan ayının Gazze başta olmak üzere, tüm dünya mazlumlarına barış getirmesini, huzur getirmesini, hayırlar getirmesini Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum" dedi.

“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN HER ANINDA HEP YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kurum, “1 Nisan’dan itibaren engelli kardeşlerimiz için ‘Engelsiz Seferberlik’ ilan edeceğiz. Tüm İstanbulluların ellerini; engelli kardeşlerimizin mutluluğu için birleştireceğiz. İşe; tesisleşmeden başlayacağız. İçerisinde okulların, spor merkezinin, hobi bahçesinin, atölyenin ve inovasyon merkezinin olduğu; İstanbul Özel Eğitim Kampüsünün inşasını süratle başlayacağız. Burada çalışacak uzmanlarımız; 7/24 engelli kardeşlerimin hizmetkârı olacak. İstanbul’umuzda hem 10 yeni engelsiz yaşam merkezimizi hızla açacağız, hem de mevcutların niteliklerini dünya standartlarına ulaştıracağız. Engelsiz Sosyal Yaşam Alanları ve koordinasyon merkezlerinin sayısını da çeşidini de artıracağız. Otizmli kardeşlerimiz için eğitim, bakım ve gelişim hizmetleri vereceğiz. İki otizm merkezini, Anadolu ve Avrupa yakasında inşa edeceğiz. Engelli kardeşlerim, şehrin her imkânından, eşit bir şekilde faydalanacak. Bizim dönemimizde; engelsiz şehir uygulamaları şehrin her yerine yayılacak. İstanbul erişilebilir bir şehir olacak. Akıllı uygulamalarla engelli kardeşlerimin, şehirde çok rahat bir şekilde hareket etmesine imkân sağlayacağız. Yeni engelliler şehri artık İstanbul’un tüm ilçelerinde engelli kardeşlerimizle uyum içerisinde bu hizmetler sunulacak. Engellilere; evde bakım hizmeti kapsamında vereceğimiz eğitimlerle uzmanlaştırdığımız kadrolarla hizmet edeceğiz. Biz engelli kardeşlerimizin her anında hep yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.