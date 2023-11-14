Kuruluşunun 250. yılında Deniz Harp Okulu

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18 Kasım'da 250. yılını kutlayacak olan ve Tuzla'da 800 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen Deniz Harp Okulu, kuruluşunun 250'nci yıldönümünde kapılarını basın mensuplarına açtı. Öğrencilerin eğitim ve yaşam alanları basın mensuplarına tanıtıldı. Ardından geminin kumanda edildiği köprü üstü, denizde haberleşme ve radar simülatörleri, limanda kürek ve yat faaliyetleri gösterilerek, temel denizcilik eğitimleri izlendi.

Türk donanmasına personel yetiştiren Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı, bu yıl 10'nu kadın, 12'si yabancı öğrenci olmak üzere toplam 466 mezun verdi. En fazla mezunun bu yıl verildiği ifade edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının nitelikli insan gücünü karşılamak için okulda 13 dost ve müttefik ülkeden 96 misafir askeri öğrenci olmak üzere halihazırda toplam bin 685 öğrencinin ise eğitimleri sürüyor. Okulda harp okulu öğrencilerine, askerliğin gerektirdiği liderlik ve yöneticilik nitelikleri öğretilirken savaş gemilerinde ve denizaltılarda görev yapabilecek üstün niteliklerde deniz subaylarını yetiştirmek için modern yöntemlerle askeri eğitim veriliyor. Okulun içerisinde 55 klasik dershane, 4 amfi, 5 bilgisayar destekli U tipi lisan laboratuvarı, 5 bilgisayar destekli kabin tipi lisan laboratuvarı, 4 bilgisayar laboratuvarı, 27 laboratuvar, 1 Gökevi (Platoryum), 1 Köprüüstü Simülatörü, 1 GMDSS Simülatörü ve 1 Radar ve ECDIS Simülatörü bulunuyor .

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5 MÜHENDİSLİK DALINDA LİSANS EĞİTİMİ

Öğrencilere, denizcilik eğitimlerinin yanı sıra bilgisayar, elektrik-elektronik endüstri, Gemi İnşa ve makine mühendisliği olmak üzere 5 mühendislik dalında da lisans eğitimi ile Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda deniz subayı ve gemi adamı yeterliliklerini sağlayacak şekilde akademik ve uygulamalı askeri eğitimler de veriliyor. Akademik lisans eğitimlerinde 2 profesör, 5 doçent, 14 doktor öğretim üyesi, 78 öğretim görevlisi, 29 araştırma görevlisi olmak üzere 68'i subay, 61'i sivil toplam 129 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülüyor. Yıl içerisinde öğrenilen teorik bilgilerin uygulaması, öğrencilerin gemi ve deniz hayatına alışması ve göreve hazırlamak amacıyla eğitim botlarıyla ve yelkenli teknelerle eğitim veriliyor. Yıl sonun da icra edilen İleri Denizcilik Eğitimleri (İDE) ve Açık Deniz Eğitimlerinde (ADE) yıl içerisinde teorik olarak işlenen konuların pekiştirilmesine, öğrencilerin yurtiçi- yurtdışı limanlarına olan ünsiyetlerinin arttırılması hedefleniyor.

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BİN 685 SUBAY EĞİTİM GÖRÜYOR

Harp okulu öğrencileri, bir yılı hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl eğitim görüyor. İngilizce hazırlık eğitimi Kuleli yerleşkesinde diğer dört yıllık eğitim periyodunun bir yılı Heybeliada Yerleşkesinde ve üç yılı Tuzla'da geçiyor. Kore Cumhuriyeti Deniz Harp Okulu'nda bir Türk öğrenci eğitim alırken Kore Deniz Kuvvetleri adına görev yapacak Koreli Harp öğrencisi de şu an Deniz Harp Okulu'nda eğitim alıyor. Halihazırda 318 Kuleli'de, 363'ü Heybeliada'da, bin 4 öğrenci Tuzla'da olmak üzere bin 685 öğrenci eğitim görüyor. 13 ülke de okuldan eğitim alıyor. Öğrencilerin 5 yıl süren eğitim süreci ve askeri öğrenci statüsü intibak eğitimi sonunda yemin ettikleri ant içme ve meç kuşanma töreni ile başlıyor. 1. sınıfta temel fen ve sosyal bilimler ağırlıklı dersler ortak işleniyor. İkinci sınıftan itibaren endüstri mühendisliği, gemi inşa-makine mühendisliği, bilgisayar, elektrik-elektronik mühendisliği dallarından birini seçerek lisans düzeyinde eğitim almaktadır. Bu okullardan mezun olan öğrencilere iki diploma veriliyor. Birincisi Deniz Subaylığı diploması, ikincisi birinci sınıfın sonunda seçtikleri mühendislik dallarından aldıkları YÖK onaylı lisans diploması.

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KATILDIKLARI YARIŞLARDA BİRİNCİLİKLER ALDILAR

Harp okulu, denizcilik eğitimlerinin yanı sıra öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarıyla birlikte hazırladıkları projeler ile de başarıların altına imza atıyor. Deniz Harp Okulu, 2023 yılında 3 TÜBİTAK proje çalışmasına yürütücü olarak, diğer üniversitelere ait 6 TÜBİTAK ve 1 TENMAK Projesine de paydaş olarak katılım sağlamakta. Bunlara ilave olarak okul ile milli denizaltı proje ofisi arasında yapılan işbirliği kapsamında 5 öğretim üyesi, milli denizaltı kavramsal tasarım çalışmalarına aktif katkı sağlıyor. Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Makine Teknolojileri Kulübü öğrencileri, TEKNOFEST 2023'te Jet Motor Tasarımı kategorisinde 225 takım arasından MSÜ İki Mavi takımı ile birinci ve MSÜ Armada takımı ile 3'üncü oldu. Makine Teknolojileri Kulübü öğrencileri, Amerikan Uzay ve Havacılık Enstitüsü (AAIA) 2023 Yılı Jet Motor Tasarım Yarışması'nda dünya çapında birincilik elde etti. Öğrencilerin teorik gemicilik bilgilerini uygulamalarla pekiştirmek maksadıyla eğitim botlarından ve köprü üstü simülatöründen azami şekilde istifade ediliyor. Mesleki ders programına istinaden harp okulundan mezun olan bir öğrenci asgari 220 ders saatini, bu simülatörde geçiriyor. Ayrıca mezuniyeti öncesinde her öğrenci sertifikalı olarak yangın, savunma ve ilk yardım eğitimi alıyor. 2023 yılında 13 yat yarışına katılan harp okulu öğrencileri, 7 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük ve 3 dördüncülük elde etti. Yine 2023 yılında 5 kürek yarışına katılan subaylar bireysel ve takım halinde olmak üzere 1 ikincilik, 7 üçüncülük ve 5 dördüncülük elde etti.

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"HARP OKULLARI SPOR MÜSABAKALARI ARASINDA 3 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLMUŞTUR"

Poligonda öğrencilere atış eğitimi veren Öğretmen Üsteğmen Doğan Sezer, "Müsabakalara erkek ve kadın tabanca ile tüfek şeklinde katılmaktayız. 11-12 Kasım tarihleri arasında Atatürk Kupası'nda Harp 4. Sınıf öğrencimiz birincilik kazanmıştır. Daha önce Foça'da düzenlenen TSK Atış Şampiyonası'nda bir öğrencimiz 5. oldu. Burada öğrencilerimiz akşamları derslerden sonra 2-3'er saat antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyoruz" dedi. Tenis takımı antrenörü Albay Özgür Akar ise, "Tenis takımı antrenmanlarını kapalı kortumuz ve açık kortumuz olmak üzere haftada 3 gün olarak icra etmektedir. Öğrencilerimiz kız ve erkek takımı olarak teşkil edilmiştir. Harp Okulları spor müsabakaları arasında 3 sene üst üste şampiyon olmuştur" diyerek çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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2024 YAZINDA SAVARONA'DA EĞİTİMLERE BAŞLANACAK

Basın gezisinde Deniz Harp Okulu yetkililerinin yaptığı bilgilendirmede 17 Ağustos 2023 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası olan Savarona'nın, Deniz Kuvvetlerinin kullanacağı şekilde MSB İstanbul Tersanesi onarımda olduğu ifade edildi. En kısa sürede bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanıp öğrenci seyirleri için kullanılması hedefleniyor. 2024'ün yaz aylarında gemide açık deniz eğitimlerine başlanılması planlandığı bildirildi.

KURULDUĞU GÜNDEN BERİ 11 BİN 832 SUBAY YETİŞTİRDİ

Deniz Harp Okulu, Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından 18 Kasım 1773 tarihinde Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adı ile Kasımpaşa'da kurulmuştur. 1834 yılına kadar Kasımpaşa'da faaliyetlerini sürdüren okul, aynı yıl Heybeliada'da 'Bahriye Kışlasına', dört yıl sonra Kasımpaşa'ya o tarihlerde Gazi Hasanpaşa Konağı olan ve mühendishane binası olarak hazırlanan binalarda konuşlanmıştır. 1851 yılında okul tekrar Heybeliada'ya nakledilmiş ve I. Dünya Savaşı sonunda kadar faaliyetlerini burada sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilanını müteakip 1928 yılında Deniz Harp Okulu ve Lisesi adını almıştır. II. Dünya Savaşı esnasında 1941-1946 yıllarında Mersin'e taşınan okulumuz, 1946 yılında tekrar Heybeliada'ya taşınmış ve halihazırda Tuzla'da bulunan bugünkü yerleşke 31 Ağustos 1985 tarihinde hizmete açılmıştır. 25 Temmuz 2016 tarih ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Deniz Harp Okulu (DHO) MSÜ Rektörlüğüne bağlanmıştır. Deniz Harp Okulu kurulduğu 1937 yılından bugüne kadar 11 bin 832 Deniz Subayı yetiştirdi.