Kurultaya doğru 3 hamle

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KILIÇDAROĞLU’NDAN ‘HEYECANLI’ AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU’nun kurultay sürecine yönelik hazırlıkları parti kulislerinde, “tabanı heyecanlandıracak” önemli açıklamalar yapacağı beklentisine yol açtı. Kurultay heyecanının sardığı kulislerde gözler, parti tüzüğü ve programıyla ilgili başlatılan çalışmalara çevrildi. Kılıçdaroğlu’nun da önümüzdeki günlerde önemli yenilikler içeren bu çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunacağı konuşuluyor. Kulislerde de bundan sonra milletvekili ve belediye başkan adaylarının ön seçimle belirlenmesi, genel başkan adaylarının üyelerce belirlenip delege oylarıyla seçilmesi, milletvekili ile belediye başkanlarına dönem sınırlaması getirilmesi, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin de Parti Meclisi’nde (PM) yapılacak seçimle belirlenlenmesine ilişkin düzenlemelere dikkat çekiliyor. 3 dönem sınırlamasına işaret edilirken, sürpriz olarak genel başkanlık için de dönem sınırlaması getirilebileceğinden söz ediliyor.

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ÖZEL’İN TUTUM BELGESİ

Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in de yol haritasına ilişkin kapsamlı bir tutum belgesi üzerinde çalıştığı bildirildi. Özel’in bu belgeyi ne zaman açıklayacağı henüz netlik kazanmazken, kulislerde, İmamoğlu’nun açıklaması sonrasına kalabileceğinden söz ediliyor. Özel’in de tutum belgesinde değişim talepleri doğrultusunda partinin yönetim mimarisine ilişkin önemli yenilikler içeren öneriler gündeme getirmesi bekleniyor. Kulislerde, İmamoğlu’nun ekim sonu ya da kasım başı gibi yapılması planlanan büyük kurultayda Özel’in adaylığını işaret edebileceği de konuşuluyor.

İMAMOĞLU’NDAN DEĞİŞİM MANİFESTOSU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerin ardından dillendirdiği değişim taleplerini somutlaştıracağı açıklaması da özellikle adaylık süreciyle ilgili yol haritası nedeniyle merakla bekleniyor. İmamoğlu’nun kamuoyuna yansıyan, “Türkiye’nin yeni bir gelecek tahayyülüne ihtiyacı var. Cumhuriyet’in kurucu değerlerini yeniden yorumlayıp hevesle ve cesaretle Türkiye’nin yeni yolculuğunu inşa edeceğiz. Bu yolculukta hayallerimizi ön kabullerle, önyargılarla sınırlamayacağız. Yenilikleri keşfeden bir Türkiye oluşturacağız. İkinci yüzyılımızda yeni yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum” değerlendirmesi de beklentiyi yükseltti. Genel başkanlığa mı İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına mı adaylığı düşündüğü yönüyle de merak edilen manifestonun 10 Ağustos’a kadar açıklanması bekleniyordu ancak tarihin sarkabileceği de konuşuluyor.