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Kurultay maketi hediye edildi

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#Eyüp Yıldız#Bahçeli#Kurultay
Kurultay maketi hediye edildi
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 07:00

Başdanışmanı Eyüp Yıldız, Bahçeli’ye 11’inci kez genel başkan seçildiği 17 Mart pazar günü gerçekleşen 14’üncü olağan kurultayın minyatür maketini takdim etti.

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MHP’nin kurultay organizasyonlarında, Yıldızlar Tanıtım ve Organizasyon imzası bulunuyor. Yıldızlar’ın kurucusu ve genel koordinatörü olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyüp Yıldız, her kurultaya da özel salon ve kürsü tasarımları hazırlıyor. Yıldız, kurultayların ardından da kurultay sahnesi ve kürsüsünün özel minyatür maketini yaparak, Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye hediye ediyor.

MHP MÜZESİ’NDE

Yıldız 17 Mart Pazar günü gerçekleşen 14’üncü olağan kurultayda da bu geleneği yine bozmadı. Önceki gün kurultayın minyatür maketini Genel Başkan Bahçeli’ye makam odasında teslim etti. Maket, takdimin ardından Genel Merkez’de ağırlıklı olarak Bahçeli’ye hediye edilen eserlerden oluşan MHP Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Müzede diğer kurultay maketlerinin olduğu vitrine yerleştirildi. Yıldız, Hürriyet’e “Liderimiz Sayın Bahçeli’yi ziyaret ederek, disiplinini, düzenini ve coşkusunu dostun da düşmanın da kabul ettiği en son gerçekleştirdiğimiz MHP kongresine ait bir görüntünün minyatür maketini hediye ettim” dedi.

 

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#Eyüp Yıldız#Bahçeli#Kurultay

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