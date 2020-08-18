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DHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 22:31,Son Güncelleme:

Kuru ot yangını mahalleliyi korkuttu

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Kuru ot yangını mahalleliyi korkuttu
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Manisa'nın Kula ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, mahalleliyi korkuttu. Kısa sürede kontrol altına alınan ot yangınında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, ilçeye bağlı 4 Eylül Mahallesi 300 Sokak'ta, Kurtderesi mevkiinde çıktı. Kuru otlardan alevler yükseldiğini gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan ot yangını, mahalleliyi korkuttu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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