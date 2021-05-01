Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti belirlenen 8 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 8 gazinin mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Liste şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi, Baba Adı, Doğum Tarihi, Sınıfı, Rütbesi, Sicil Numarası, Adı ve Soyadı Birliği ve Askerlik Hizmetine Ait Bilgi Özeti Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Yakınlığı, Adı ve Soyadı

- Fethiye-Şükrü oğlu 1308 doğumlu Yedek Piyade Teğmen (15979) Kamil Döğer 57’nci Fırka (Tümen), 39’uncu Alay, 1'inci Bölük (26/27.08.1337'de Sakarya Türbetepe'de Yunanlılara esir düşmüş ve müteakiben terhis edilmiştir) Torunu Kemal Kamil Döğerli

- Çemişgezek-Süleyman oğlu 1315 doğumlu Çavuş Mustafa Celal Tuna Adana Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı (Fransız işgali sebebiyle Pozantı İstasyonunda teşekkül eden milli harekete katılmıştır) Torunu Murat Tuna

- Eşme-Mehmet oğlu 1312 doğumlu Onbaşı Mehmet Ali Balaban Alay 81, Tabur 1, Bölük 4 Torunu Şemsettin Balaban

- Afyonkarahisar-İbrahim oğlu 1312 doğumlu Er Ali Yılmaz Fırka (Tümen) 4, Alay 12, Tabur 2, Bölük 3 Oğlu Ali Yılmaz

- Kayseri/Yeşilhisar-Mehmet oğlu 1316 doğumlu Er İhsan İlhan Konya Şimendifer Taburu Bölük 3 (Konya İstasyonunda geçirdiği kaza sonucu 3'üncü derece harp malulüdür) Oğlu Mustafa İlhan

- Vakfıkebir/Şalpazarı- İbrahim oğlu 1307 doğumlu Er Mehmet Gülcü Fırka (Tümen) 3, Alay 7, Tabur 3, Bölük 9 (28.08.1337’de Gedikli Harbinde hafif yaralanmıştır) Oğlu İbrahim Gülcü

- Elbistan/Göksun-Çolak Ali oğlu 1313 doğumlu Er Ali Kara Alay 12, Tabur 1 Kızı Ayşe Erdemir (Kara)

- Karaman-Abdurrahman oğlu 1315 doğumlu Çavuş Seyit Ahmet Ünsay Alay 135 Karargah Efradı Oğlu Keramettin Ünsay

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara