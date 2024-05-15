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Kurtulmuş’tan anayasa ziyareti

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#Kurtulmuş#Bahçeli#Anayasa
Kurtulmuş’tan anayasa ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 07:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa hazırlığı amacıyla çıktığı partiler turunu dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretle sürdürdü.

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Kurtulmuş’un Meclis’teki makamında ziyaret ettiği Bahçeli ile görüşmesi 45 dakika sürdü. Kurtulmuş’u makam odasının kapısında karşılayan MHP Lideri, görüşmenin ardından koridorda asansörün kapısına kadar da uğurladı. Kurtulmuş, dünkü görüşmenin ardından süreçle ilgili şunları söyledi: “Bu süreci mümkün olduğunca açık, şeffaf, herkesin görüşünü net şekilde paylaştıkları, grubu olmayan partilerin de üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, yargı camiasının, velhasıl ‘Benim de bu konuda yapıcı fikrim var’ diyen herkesin fikirlerine açık şekilde yöneteceğiz. Ve sonunda söz de karar da Meclis’indir. TBMM’nin değerli üyeleri anayasayla ilgili oylamayı yapacaklar ve ümit ediyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır, Türkiye’yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye’yi kavuşturacaktır.”

ÖZEL’LE BAŞLAMIŞTI

Önceki haftalarda CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet-Gelecek gruplarını ziyaret eden Kurtulmuş’un yarın da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşmesi bekleniyor. 

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#Kurtulmuş#Bahçeli#Anayasa

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