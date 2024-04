Kurtulmuş: Ümit ediyoruz ki, savaş suçları mahkemesinde Netanyahu ve çetesi yargılanarak hesap vereceklerdir

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 2 gün sürecek Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu’nun açılış programına katıldı. Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen ve bu yıl 24’üncüsü yapılan sempozyum, ‘Akademi ve Siyonizm: Baskılar, Korkular ve İtirazlar’ temasıyla gerçekleştirildi. Programda ayrıca Vali Tuncay Akkoyun, milletvekilleri, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, il protokolü, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanı ve akademisyenler yer aldı. Sempozyumda, Türkiye’den ve bazı farklı ülkelerden insan hakları savunucularına cesaret ödülleri verildi.

‘GÜNEY AFRİKA’NIN MÜRACAATI DÖNÜM NOKTASIDIR’

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Filistin’de insanlık tarihinin gördüğü en büyük ve insanlık dışı soykırımın yaşandığını belirtti. Kurtulmuş, “Modern zamanların görmüş olduğu bu en büyük katliam aslında siyasi olarak çok konuşuldu ve konuşulmaya devam edecek. Dünyanın birçok platformunda, siyasi platformlarında bu mesele ile ilgili her türlü görüş dile getirildi ve dünyanın birçok yerinde de özellikle İsrail'in bu saldırgan tutumu, bu vahşi tutumu, sorumsuz katil davranışları yüzünden sorgulanmaya başlandığını görüyoruz. Her şeyden evvel Güney Afrika'nın müracaatı ile Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in işlemiş olduğu insanlık suçlarının mahkeme salonlarına taşınmış olması, Filistin davasının geleceği bakımından da bir dönüm noktasıdır. Ümit ediyoruz ki bu mahkemenin ara kararıyla, ardından nihai olarak kararda da İsrail'in saldırganlığına karşı bir tutum sergilenecek ve ümit ediyoruz ki ardından savaş suçları mahkemesinde de bu katliamın tanıkları, failleri olan Netanyahu ve çetesi yargılanarak hesap vereceklerdir” dedi.

Haberin Devamı

‘KUDÜS İLE MARDİN RUH İKİZİDİR’

Kudüs’ün asırlarca büyük bir adalet sistemine şahit olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Siyonizm dediğimiz ideoloji, sadece askeri araçlara ya da siyasi mekanizmalara sahip olan bir ideoloji değildir. Siyonizm, bunun çok ötesinde, çok üstünde daha küresel bir anlatıyla ele alınması gereken bir ideolojidir. Bunun içerisinde işin kültürel, teknolojik, bilimsel, sanat, hatta spor ve medya tarafı da dahildir. Siyonist ideoloji, sadece elinde dünyanın en yakıcı, en tahrip edici silahlarına sahip olan bir mekanizma değil, aynı zamanda akademi, kültür sanat alanı başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde elindeki silahlarla, karşı seslere söz hakkı tanımayan, yıkıcı bir ideolojidir. Dolayısıyla özellikle akademideki Siyonizm’in etkilerinin tartışıldığı, böylesine uluslararası bir toplantının dile getirilmiş olmasını fevkalade önemli bulduğumu ifade etmek isterim ve Artuklu Üniversitemizin Rektörü başta olmak üzere bütün emeği geçen hocalarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Birileri Filistin, Kudüs, Gazze'yle ilgili konuşurken, evet bir fikirle, bir yürekle, bir hissiyatla konuşabilir ama biz millet olarak bu konularda konuştuğumuz zaman aslında her cümlemizle ecdadın ayak izlerini takip ediyoruz. Kudüs, bizim dört asır boyunca millet olarak var olduğumuz, ezan sesleriyle çan seslerini, ağlama duvarında Yahudilerin mezmurları okuyarak yakarışlarının birbirine karıştığı ve insanların adaletle yönetildiği bir büyük adalet sistemine dört asır boyunca şahit olmuştur. Kudüs'le Mardin ruh ikizidir. Şehirleri, sokakları, ruhu birbirine benzer. Hem çok kültürlülük bakımından benzer hem şehrin fiziki yapısı bakımından benzer. Hem dinlerin bir arada barış içinde yaşamış olmasıyla benzer hem de oradaki ortak kültürel yapıların bugüne kadar yansımasıyla benzer. Her şeyden evvel biz Kudüs'te, Gazze'de ecdadın ayak izlerini takip ediyoruz. Böylesine büyük bir gönül bağımız, tarihsel irtibatımız olan Filistin halkıyla da bugün en yakın kardeşimiz mesabesinde ilgilenmek bizim için hem günün, anın vacibi hem de tarihin yüklediği bir sorumluluktur” diye konuştu.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Valilik binasına geçerek, Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü.