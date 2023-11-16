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Kurtulmuş Rus elçiyi kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Rusya#TBMM
Kurtulmuş Rus elçiyi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 07:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’u kabul etti. Görüşmenin, İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün Meclis’te görüşülmesinden önce yapılması dikkat çekti.

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Görüşmede; bölge dışı aktörlerin ve devletlerin sorunlara dahil olmasının çatışmaları daha da artıracağı kanaatinde olduklarını dile getiren Kurtulmuş, sorunların, bölge ülkelerince müzakereyle aşılmasının en doğru yol olduğunu kaydetti. İsrail’in Gazze’ye yönelik insan hakları ihlallerini içeren saldırılarıyla, bölgede yaşanan insani krizlere de işaret eden Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırıları bütün insanlığın seyrettiğini belirtti.

TÜRKİYE İLE AYNI YERDEYİZ

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ise Türkiye-Rusya ilişkilerinin gösterdiği gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi, Filistin konusunda Türkiye ile aynı yerde olduklarını belirtti. 

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#Numan Kurtulmuş#Rusya#TBMM

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