Kurtulmuş: Diyarbakır Anadolu'nun fethedilmiş ilk İslam beldelerinden birisidir

Diyarbakır’ın Fethi'nin 1383'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Fetih Camisi'nden, sahabe kabrinin bulunduğu Hazreti Süleyman Camii'ne yürüyüş düzenlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 'Fetih Haftası' etkinlikleri kapsamında yapılan salavatlı ve meşaleli yürüyüşe AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Halk İslam ordusunun karargahını kurduğu Dicle Üniversitesi kampüsündeki Fetih Camisi'nde 'Fetih Yürüyüşü' nedeniyle bir araya geldi. Tekbir ve salavatlarla, fetihte şehit olan sahabenin kabrinin bulunduğu İçkale'deki Hazreti Süleyman Camii'ne kadar gerçekleştirilen yürüyüşte, 100 genç ellerinde bayrak ve meşalelerle kortej oluşturdu. Hazreti Süleyman Camisi’nde kılınan sabah namazının ardından şehit sahabeler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

‘DİYARBAKIR İSLAM DÜNYASININ MEKKE'DEN, MEDİNE'DEN, KUDÜS'TEN SONRA EN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİDİR’

Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, tarihi bir yıl dönümüne burada denk geldiklerini söyledi. Kurtulmuş, “Güzel bir yürüyüş, fetih yürüyüşü gerçekleştirildi. Her şeyden evvel bu yürüyüşün inşallah yıllar içerisinde geleneksel bir hale gelmesini, bütün Diyarbakır ve hatta Türkiye'nin bu yürüyüşten haberdar olmasını temenni ederim. Bu topraklar Anadolu toprakları, İslam ruhuyla yorulmuş olan topraklardır. Hazreti peygamber efendimizden sadece yedi sene sonra, yani vefatından yedi sene sonra Diyarbakır Anadolu'nun fethedilmiş ilk İslam beldelerinden birisidir. Ve böylece Anadolu toprakları Müslüman milletimize kapıları açılmıştır. Bu vesileyle bu fethi gerçekleştiren İyaz bin Ganem komutasındaki bütün sahabe-i kiramı o ordunun çok değerli fetih ordusunun mensuplarına rahmet diliyoruz. Burada güzel bir duayla, anmayla onları andık. Aslında Diyarbakır mübarek bir şehir, şu dolaştığımız yerler, yürüdüğümüz yollar, şehrin içerisinde dolaştığımız her yerde kim bilir hangi sahabenin yani hangi yol arkadaşının ayak izleri vardır. Kim bilir hangi Allah dostunun, hangi köşe başında kiminle selamlaşması vaki olmuştur. Dolayısıyla Diyarbakır'a her geldiğimizde bu ruhu bir kere daha yaşıyoruz. Mübarek bir şehirdir. Diyarbakır İslam dünyasının Mekke'den, Medine'den, Kudüs'ten sonra en önemli şehirlerinden birisidir. Birlik, beraberlik ruhunun, İslam kardeşliğinin, fetih ruhunun sembolize olduğu bizim abidevi şehirlerimizden birisidir. Gönlümüz her zaman bu kardeşliğin burada kıyamete kadar devam etmesini arzuluyor. Bu yürüyüş vesilesiyle hem milletimizin burada yaşayan halkımızın, bu halkın sembolize etmiş olduğu kardeşliğin bir kere daha hatırlanmasına vesile oluyoruz ve ifade ettiğim gibi bu toprakların mayası Müslümanlıktır. Bu milletin mayası Müslümanlıktır. Müslümanlık mayası üzerinde yeniden birleşmek beraber olmak ve gerçekten buradaki büyük medeniyetimizi kıyamete kadar ilelebet yaşatabilmek hepimizin vazifesidir” dedi.

Konuşmaların ardından Kurtulmuş ve beraberindekiler, programa katılanlara çorba ikram ederek sohbet etti.