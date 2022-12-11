Kurtulmuş: Batıda ırkçı fikirler revaçta

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Beylikdüzü’nde bir otelde gerçekleştirilen, islam ülkelerinden birçok katılımcının bulunduğu ‘6.Kuala Lumpur Forumu’na katılarak, açılış konuşması gerçekleştirdi.

Kurtulmuş , "Süreç içerisinde artan, aşırı milliyetçiliklere dikkat çekmek isterim. Dünyadaki gelişmelerin bir sonucu olarak özellikle batı ülkelerinde yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve islamafobyanın bir ürünü olarak çok kuvvetli bir milliyetçiliğin hatta ırkçılık boyutlarındaki insanlık suçu taşıyan fikirlerin çok açık bir şekilde revaç bulduğu ortadadır. En son Almanya'daki aşırı ırkçı darbe teşebbüsünü hep beraber izliyoruz. Bu darbe teşebbüsünün Almanya gibi bir ülkede ortaya çıkabiliyor olması Avrupa'da yayılmakta olan aşırı ırkçılığın tehlike sinyallerinden birisidir. Alarm zillerinden birisidir." dedi.

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"İSLAM DÜNYASI NE YAZIK Kİ ÇATIŞMALARLA TERÖRLE ANILAN BİR DÜNYA HALİNE GELMİŞTİR"

İslam ülkelerinde demokratik siyasi altyapıların güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Müslüman toplulukları kendi aralarında fikirlerini istişare etmek ve istişarenin toplumsal düzeni oluşturmadaki, yönlerini ortaya çıkararak yol almak durumundadır. Yani farklı fikirleri kendisi için bir zenginlik aracı olarak görmek, bu farklı fikirlerin bir arada yaşamasının sadece kültürel zenginlik değil, aynı zamanda ülke yönetimleri için de büyük bir güç olduğunun farkına varmak ve bu çerçevede de demokrasiyi bütün kurum ve kuruluşlarıyla kendi medeniyetimiz çerçevesinde yerleştirmek mecburiyetinde olduğunun farkına varmalıdır. Demokrasi ve çoğulculuk kültürü bugünkü diliyle konuşmamız gerekirse, bizim medeniyetimizin ifadesiyle söylememiz gerekirse “istişare kültürüö sorunları çözebileceğimiz ana damarlarımızdan birisidir. Bu çerçevede bugün İslam dünyası ne yazık ki çatışmaların, iç gerilimlerin, tahammülsüzlüklerin ve hatta bütün bunların sonucu ortaya çıkan iç çatışma ve terörle anılan bir dünya haline gelmiştir. Bunu ortadan kaldırmanın ilk adımlarından birisi kendi ülkelerimizde farklı fikirlere müsamaha göstermek ve bunların kendilerini ifade edebilecekleri demokratik zeminleri kuvvetlendirmek ve böylece terörün zeminini oluşturacak aşırılıkları ortadan kaldırmaktır." diye konuştu. Kurtulmuş’un konuşmasının ardından etkinlik diğer katılımcıların konuşmalarıyla devam etti.

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