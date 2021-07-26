KurtulmuÅŸ, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ziyaretlerinin baÅŸlÄ±ca amaÃ§larÄ±ndan birinin AK Parti ile YAP arasÄ±ndaki iliÅŸkileri daha da pekiÅŸtirmek olduÄŸunu belirtti.Â CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev tarafÄ±ndan kabul edildiklerini, son derece samimi ve verimli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini ifade eden KurtulmuÅŸ, bundan sonra da somut projeler ve ortak gayretlerle iyi niyetli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± taÃ§landÄ±racak adÄ±mlar atacaklarÄ±nÄ± kaydetti.Â Â KurtulmuÅŸ, "Her iki siyasi partinin birikimlerini ortaya koyarak TÃ¼rkiye ile Azerbaycan arasÄ±ndaki kardeÅŸliÄŸi artÄ±rmak, halklarÄ±mÄ±zÄ±n daha fazla yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± siyasi partiler kanalÄ±yla da kuvvetlendirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz." dedi.Â Â Â Â

Halklar arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin Ã¶neminden bahseden KurtulmuÅŸ, halklar arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin devletler arasÄ±ndaki iliÅŸkileri daha gÃ¼Ã§lendirdiÄŸini ifade etti.Â Dostluk ve kardeÅŸliÄŸin kuvvetlendirilmesi iÃ§in emek sarf edilmesi gerektiÄŸini vurgulayan KurtulmuÅŸ, "Samimiyetle, gayretle, emek vererek, somut iÅŸler Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸarak iliÅŸkilerimizi Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ noktaya taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Dilde, iÅŸte, fikirde, mefkurede birlik, geleceÄŸimiz iÃ§in olmazsa olmaz temel ÅŸartlardan biridir. Zaten var olan iÅŸ birliÄŸimizi daha da gÃ¼Ã§lendirerek tarihe karÅŸÄ± sorumluluÄŸumuzu yerine getireceÄŸiz." diye konuÅŸtu.



KurtulmuÅŸ, KarabaÄŸ'Ä±n kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n tarihi bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸunu belirterek, baÅŸarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'in kararlÄ± duruÅŸunun bÃ¼yÃ¼k rolÃ¼ olduÄŸunu vurguladÄ±. Tarihin, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n ilk andan itibaren Azerbaycan'Ä±n mÃ¼cadelesine verdiÄŸi sÄ±nÄ±rsÄ±z desteÄŸi de kaydettiÄŸini belirten KurtulmuÅŸ, ÅŸehitlere Allah'tan rahmet diledi.Â YAP Genel BaÅŸkanvekili Budagov, iki parti olarak iliÅŸkilerini geliÅŸtirerek iki Ã¼lkenin sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin daha da geliÅŸmesine ivme kazandÄ±racaklarÄ±nÄ± belirtti.Â AK Parti ile ortak faaliyetler gerÃ§ekleÅŸtirmek hususunda Ã§abalarÄ±nÄ± artÄ±racaklarÄ±nÄ± vurgulayan Budagov, KarabaÄŸ savaÅŸÄ±nda gÃ¶sterdikleri destekler iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve TÃ¼rk halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.Â



GÃ¶rÃ¼ÅŸmede AK Parti'den DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler BaÅŸkanÄ± Efkan Ala, Genel Sekreter Fatih Åžahin, KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± AyÅŸe KeÅŸir, GenÃ§lik KollarÄ± BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p Kadir Ä°nan, Genel BaÅŸkanvekili YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet BÃ¼yÃ¼kgÃ¼mÃ¼ÅŸ, DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Ceylan ve Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼rk Ä°slam KarakoÃ§ da hazÄ±r bulundu.Â Â

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