Kurtlar Vadisi’nin kumarhanesine baskın

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İSTANBUL Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar, Kuzguncuk Mahallesi Gümüş Yolu Caddesi üzerindeki bir adreste kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. Alınan ihbarın ardından mekânı fiziki takip altına alan ekipler içeri çok sayıda kişinin girip çıktığını belirledi.

Takip altına alınan mekânın ise Kurtlar Vadisi dizisinde ‘Süleyman Çakır’ karakterinin işlettiği kumarhane çekimlerinin yapıldığı yer olduğu anlaşıldı. Yapılan takibin ardından 11 Kasım gecesi 23.30 sıralarında ihbar yapılan adrese baskın düzenlendi. İçeri giren ekipler dizideki görüntülerin gerçeğe döndüğünü belirledi.

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28 KİŞİYE GÖZALTI

baskın yapılan mekânda ‘Teksas Pokeri’ ve ‘Black Jack’ adlı kumar oyunlarının oynatıldığı belirlendi. Baskında mekân sahibi ve 27 kişi gözaltına alındı. Aramada, 800 adet para yerine kullanılan renkli pul, 4 deste oyun kartları ele geçti.

MÜHÜRLENDİ

KUMAR oynayanlara Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca toplam 51 bin 57 TL ceza kesildi. Mekân sahibine ise ‘kumar oynatmaya yer temin etmek’ suçundan adli işlem başlatıldı. Mekân da zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.