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Kurtlar Vadisi’nin kumarhanesine baskın

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#Kumarhane#Kurtlar Vadisi#Baskın
Kurtlar Vadisi’nin kumarhanesine baskın
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 07:00

Bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi’ndeki kumarhane çekimlerinin yapıldığı mekâna polis baskın düzenledi. Dizi senaryosunu gerçeğe çeviren işyeri sahibi ile kumar oynayan 27 kişi gözaltına alındı.

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İSTANBUL Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar, Kuzguncuk Mahallesi Gümüş Yolu Caddesi üzerindeki bir adreste kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. Alınan ihbarın ardından mekânı fiziki takip altına alan ekipler içeri çok sayıda kişinin girip çıktığını belirledi.

Kurtlar Vadisi’nin kumarhanesine baskın

Takip altına alınan mekânın ise Kurtlar Vadisi dizisinde ‘Süleyman Çakır’ karakterinin işlettiği kumarhane çekimlerinin yapıldığı yer olduğu anlaşıldı. Yapılan takibin ardından 11 Kasım gecesi 23.30 sıralarında ihbar yapılan adrese baskın düzenlendi. İçeri giren ekipler dizideki görüntülerin gerçeğe döndüğünü belirledi.

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Kurtlar Vadisi’nin kumarhanesine baskın

28 KİŞİYE GÖZALTI

baskın yapılan mekânda ‘Teksas Pokeri’ ve ‘Black Jack’ adlı kumar oyunlarının oynatıldığı belirlendi. Baskında mekân sahibi ve 27 kişi gözaltına alındı. Aramada, 800 adet para yerine kullanılan renkli pul, 4 deste oyun kartları ele geçti.

Kurtlar Vadisi’nin kumarhanesine baskın

MÜHÜRLENDİ

KUMAR oynayanlara Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca toplam 51 bin 57 TL ceza kesildi. Mekân sahibine ise ‘kumar oynatmaya yer temin etmek’ suçundan adli işlem başlatıldı. Mekân da zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

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#Kumarhane#Kurtlar Vadisi#Baskın

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