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'Kurtlar Vadisi' dizisindeki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirmişler! İşte baskın anı...

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#İstanbul#Kumarhane#Kumar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 10:23

Kurtlar Vadisi dizisinde "Çakır" karakterinin açtığı kumarhane bölümlerinde çekim için kullanılan mekana polis kumar baskını yaptı. Dizideki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirerek "Casino" olarak dizayn eden işletmeci ile 27 kumarbaz gözaltına alındı. Kumarbazlara para cezası kesilirken, işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı. Baskın anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Üsküdar'da Kuzguncuk Mahallesi, Gümüş Yolu caddesi üzerinde bulunan bir mekanın kumarhane olarak kullanıldığını tespit etti. Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süre takibe aldıkları binaya çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

Kurtlar Vadisi dizisindeki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirmişler İşte baskın anı...

Kurtlar Vadisi dizisinde "Çakır" karakterinin açtığı kumarhane çekimlerinin yapıldığı mekana 11 Kasım 2022 tarihinde saat 23.30 sıralarında savcılıktan alınan izinle baskın yapıldı.

Kurtlar Vadisi dizisindeki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirmişler İşte baskın anı...

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Baskın sırasında içeri giren ekipler, dizi bölümlerinde görülen görüntülerin gerçeğe döndüğünü belirledi. Mekanın "Casino" olarak dizayn edildiği "Teksas Pokeri" ve "Blackjack" adlı kumar oyunlarının oynatıldığı ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi dizisindeki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirmişler İşte baskın anı...

Ahlak Büro Amirliği ekipleri içerde bulunan 27 kişi ile işyerinin işletmecisi olduğu belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. kumar oynarken yakalanan kumarbazlara Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği toplam 51 bin 057 lira idari para cezası kesildi. Kumarhanenin işletmecisi olan şüpheli hakkında ise TCK 228 (Kumar oynatmaya yer temin etmek) suçundan adli işlem başlatıldı. İşyerinde bulunan para yerine kullanılan 800 adet renkli pul ile oyun kartlarına da polis tarafından el kondu.

Kurtlar Vadisi dizisindeki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirmişler İşte baskın anı...

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#İstanbul#Kumarhane#Kumar

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