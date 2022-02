Kurtaran Ev’in melekleri

Haberin Devamı

İstanbul’da yaşlı, hasta, engelli veya ‘güzel’ olmadığı gerekçesiyle sokağa atılan hayvanlar, bir grup gönüllü hayvansever tarafından kurulan Kurtaran Ev’de hayata tutunuyor. Birçok cins köpeğin barındığı hayvanevinde, yaralı köpeklerin bakımları yapılıyor, rehabilite ediliyor, besleniyor ve sahiplendiriliyor. Sahipsiz hayvanların bütün masrafları ise bir avuç gönüllü tarafından karşılanıyor. Üç yıldır faaliyet gösteren Kurtaran Ev Derneği’nde barınan köpekler için yaşam sabah 08.00’de başlıyor. Köpekler uzman personel tarafından besleniyor, yaralı olanlar tedavi ediliyor. Öğle vakti köpekler bir araya toplanıyor, sosyalleşmeleri sağlanıyor. Akşam 17.00’de ise köpekler yuvalarına geri dönüyor. Uzman bakıcılar tarafından eğitilen köpeklerin bu yöntemle sosyalleşmesi sağlanıyor.

DÖRT BARINAK KURULDU

Köpeklerin sokaktan toplanmasından sahiplendirilmesine kadar bütün aşamaları Dernek Başkanı Onur Boltürk tarafından organize ediliyor. Boltürk “Derneğimizi 2019 Ocak ayında bir grup arazi beslemecisi hayvanseverle birlikte kurduk. Bu arkadaşlar kırsal alanlarda tek yaşayan köpeklere kendi imkânları ile yemek götürüp beslenmelerini sağlıyorlardı. Hep birlikte bu hayvanların tedavi, kısırlaştırma, beslenme ve sahiplendirme işlemlerini gerçekleştirdik. Çatalca’da kedievi kurduk. Küçükçekmece’de iki barınak kurduk. Hadımköy’de ise sahiplendirme olasılığı daha yüksek olan köpekleri topladık. Biz elimizden geldiğince yaralı ve hasta köpeklere yardım ediyoruz. Kaza geçiren, şiddet gören köpekleri topluyoruz. Kısırlaştırma işlemlerinde belediyelerden yardım alıyoruz. İstanbul’un en büyük sorunu barınaklar. Birçok ilçede barınak ve rehabilitasyon merkezi yok” dedi.

‘SAHİPLENDİRMEK ÇOK ZOR’

Hadımköy’deki barınakta görüştüğümüz Onur Boltürk, dernekte üç yılda 5 bin köpeği tedavi ettiklerini belirtti. Boltürk açıklamasında “Kurtaran Ev’de yaşayan 3 bin köpek sahiplendirildi. Dernekte kısırlaştırma rakamı kedide 5 bin, köpekte ise 7 binin üzerindedir. Ortalama 450 kedimiz var, ama sahiplendirmek çok zor. İnsanlar hem yavru hem de cins kedi istiyor. Bu nedenle pek sahiplendirme yapamıyoruz. Yılda 50 kedi sahiplendirmesini başarı kabul ediyoruz. Derneğimizin masrafları gönüllü hayvanseverler tarafından karşılanıyor. Sosyal medyadan yardım çağrılarımız oluyor. Biz geri dönüşüme çok önem veriyoruz. Çevredeki fabrikalardan yemek atıklarını istiyoruz. Kendimiz gidip alıyoruz. Geri dönüşüm hayvanların beslenmesinde çok önemli. Gıda geri dönüşümü doğa için de çok faydalı” diye konuştu.

‘ONLAR KALICI MİSAFİRİMİZ’

Geçtiğimiz ay bazı cins köpeklerin beslenmesinde yapılan yasa değişiklikleri ile birçok kişi pitbull köpeklerini sokağa bıraktı. Onur Boltürk, barınaktaki pitbull sayısının 45’e yükseldiğini belirterek “Pitbull her zaman kanayan yaraydı. Pitbull besleyen insanlar her zaman biraz farklı kişiliktelerdi. Bu nedenle hep saldıran pitbull haberleri duyduk. Burada 45 pitbull var. Sokaklardan topladık. Dernek adına kayıtlarını yaptık. Hayat boyu burada kalacaklar. Onlar için bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Kendi bahçeleri ve bakıcıları olacak. Sahiplendirmesi olmadığı için kalıcı misafirlerimiz olacak. Sokak köpekleri her yerde yaşayabilir. Ancak pitpull kapalı alanda kalamıyor. Çok hassas ve duygusal bir hayvan. Bu nedenle çabuk hastalanıyor ve üzülüyor. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.