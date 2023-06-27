Küresel barona Türk tokadı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün MASAK’la ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonun detaylarına göre, ‘Bello Jos’ (Tombul Jos) lakaplı küresel uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers memleketi olan Hollanda’nın yanı sıra Fransa ve Belçika tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu. Bello Jos’un bir süredir Türkiye’de olduğu tespit edilince teknik ve fiziki takip başlatıldı.

İstanbul polisi ilk operasyonu 13 Haziran’da İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla’da düzenledi. Aralarında Türklerin de olduğu 25 kişi gözaltına alındı ancak Bello Jos bulunamadı. Çete üyelerine ait 36 adet taşınmaz, 99.9 kg altın, 2 lüks cip, 5 milyon 785 bin Euro, 1 milyon 773 bin dolar ve 65 milyon 725 bin TL nakit paraya da el konuldu. 23 Haziran’da düzenlenen ikinci operasyon Bello Jos’un yakın adamlarından olduğu bilinen ve kırmızı bültenle aranan Hollandalı Jurean Anthony Finix’e yönelikti. İstanbul’daki 13 adrese düzenlenen operasyonda Finix’in de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

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SAĞ KOLU YAKALANDI

İstanbul polisi, operasyonların ardından ortadan kaybolmaya çalışan Bello Jos’un sağ kolu Isaac Bignan’ın Muğla Fethiye’de gizlendiğini ve yurtdışına kaçmaya çalıştığını tespit etti. 25 Haziran’da Bignan yanındaki iki adamıyla kıskıvrak yakalandı. Bignan’a kaçması için yardımcı olan 3 kişi de Konya’da gözaltına alındı.