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Kurban Yakalama Timi görevine hazır! Bayram öncesi tatbikat yaptılar

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#Gaziantep#Kurban Bayramı#Kurban
Kurban Yakalama Timi görevine hazır Bayram öncesi tatbikat yaptılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 14:07

Gaziantep'te, Kurban Bayramı'nda kesim öncesi kaçan kurbanlıkların yakalanması için 'Kurban Yakalama Timi' kuruldu. 15 yakalama personeli ve 5 veteriner hekimden oluşan 20 kişilik tim, 1 aylık eğitimini tamamlayarak bayramı beklemeye başladı.

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Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Doğal Yaşam Parkı, kent genelinde her yıl olduğu gibi bu yıl da kesim öncesinde kaçan hayvanların yakalanarak sahiplerine teslim edilmesi için 'Kurban Yakalama Timi' oluşturdu.

Kurban Yakalama Timi görevine hazır Bayram öncesi tatbikat yaptılar

20 kişiden oluşan ekibe 1 ay süreyle koşu, kement atma ve anestezi tüfek kullanım eğitimleri verildi. Kurban Bayramı boyunca sahada olacak tim, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçerek, kaçan hayvanları yakalayıp, sahibine teslim edecek.

Kurban Yakalama Timi görevine hazır Bayram öncesi tatbikat yaptılar

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‘EKİBİMİZ HAZIR’

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, her yıl olduğu gibi 'Kurban Yakalama Timi' görevlilerinin bu senede sahada görev yapacaklarını söyledi.

Kurban Yakalama Timi görevine hazır Bayram öncesi tatbikat yaptılar

Özsöyler, 20 kişiden oluşan timin bayram için tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade ederek, ”Sahada daha diri bir ekibin faaliyet göstermesi için koşu, şınav gibi temel egzersiz eğitimleri yapılıyor.

Kurban Yakalama Timi görevine hazır Bayram öncesi tatbikat yaptılar

Bunun yanı sıra iğne atan tüfek kullanımı, kementle yakalama teknikleri de eğitim programında yer alan diğer başlıklar. Arife gününden başlayarak bayramın son gününe kadar 153 ihbar hattına bildirilen kaçak hayvanlar için ekibimiz harekete geçecek.

Kurban Yakalama Timi görevine hazır Bayram öncesi tatbikat yaptılar

En kısa sürede olay yerine intikal edecek tim, kaçan büyükbaş hayvanı aldığı eğitimler doğrultusunda sağlıklı şekilde yakalayıp sahibine teslim edecek. Tabii, ekip kaçan kurbanlığı ilk olarak kementle yakalayacak, kementle yakalanmadığı takdirde hayvan agresif ve sert tepkiler veriyorsa bu sefer uyuşturucu iğne ile hayvan yakalanıp sahibine ulaştırılacak.

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Kurban Yakalama Timi görevine hazır Bayram öncesi tatbikat yaptılar

Vatandaş, kestiği kurbanın etinin yenip yenmeyeceği konusunda kafasında soru işareti varsa Hayvanat Bahçesi’ndeki veteriner hekimlerin yanına kurbanı getirebilir. Biz burada hayvanın gerekli incelemesini yaparak sahibine bilgi vereceğiz" diye konuştu.

Kurban Yakalama Timi görevine hazır Bayram öncesi tatbikat yaptılar

 

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#Gaziantep#Kurban Bayramı#Kurban

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