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Haber Giriş: 08.07.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

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Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesimi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Diyanet İşleri tarafından merak edilen soruların yanıtlandığı bölümde en çok merak edilen sorulardan biri de 'Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?' sorusunun yanıtı oldu.. İşte detaylar...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre;

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

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